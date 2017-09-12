Kaçıranlar ve Tekrar İzlemek İsteyenler İçin Havuz Başı Filmleri - Bölüm 1 [İCAF 2017]

Bireysel konulardan toplumlara, sanatçıların ellerinde çizgilerin kısalıp uzadığı güzel animasyonlar geçtiğimiz hafta sonu İCAF'taydı.​ ​

Geçtiğimiz hafta sonu İCAF'ta yerli ve yabancı, farklı tarzlarda animasyonlar izleyiciyle buluştu. 3 boyunca, günde 4 seans gösterilen filmlerin teması bu sene "şehir"di. Şehrin farklılıklarını gözler önüne seren, kenti bizlere anlatan onlarca çizgi, bu yıl animasyon kuşağında İCAF'taydı. Festival festival gezip ilgi gören filmlerin yanı sıra kült eserler de izleyiciyle buluştu. Ayrıca gösterildiği her festivalde övgüler toplayan "Sore Eyes for Infinity" ve "Negative Space" gibi dört kısa animasyon Türkiye’de ilk kez İCAF’ta gösterildi.

İCAF'ta toplam 25 kısa film gösterildi. Bunlardan üçü farklı günlerde tekrar yayınlandı. Bu 25 kısa filmin 15'i internetten ücretsiz olarak izlenebiliyor. Biz de İCAF'taki gösterimleri kaçıranlar için bu yapımları iki bölümde derledik. İkinci bölüme ise buradan ulaşabilirsiniz.

Victoria Vincent, Cat City, 3′, Amerika, 2017



Chintis Lundgren, Life with Herman H. Rott, Hırvatistan, 11′, Estonya 2016

Greg Sharp, The Future 2′, Avustralya 2017

Alan Holly, CODA 9′, İrlanda 2014

Georges Schwizgebel, Jeu 3’30”, İsviçre 2006

Robert Loebel, The Wind 4′, Almanya 2013

Steffen Bang Lindholm, Less Than Human 6’30”, Danimarka 2017

Nicolas Ménard, Wednesday With Godard 4’30”, İngiltere 2016

Gökalp Gönen, Altın Vuruş 9′, Türkiye 2015

Görsel: Vimeo