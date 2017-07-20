Kaç Kez İp Atladığınızı Havaya Yazan Akıllı İp

Tangram'ın akıllı ipi Smart Rope, kullanıcının ip atlama skorunu göz hizasında ve anında LED ışıklarla havaya yazıyor.

Tangram’ın Deokhee Jeong tarafından tasarlanan akıllı ipi Smart Rope, kaç kez ip atladığınızı dijital sayılarla havaya yazıyor. İçerisine yerleştirilmiş LED’ler sayesinde göz hizanızda, ip atlamanızla birlikte anında değişen sayılar beliriyor.

Çalışırken neredeyse sihirli bir hava yaratan akıllı ipin içinde, iple birlikte bükülebilen 23 tane LED bulunuyor ve içindeki esnek PCB (printed circuit board - baskılı devre kartı) halen patent almayı bekliyor. LED’ler ip atlama sayısının yanı sıra açma ve kapama sırasında pil durumunu da gösteriyor. İpin uçlarındaki tutamaçlar, ayna parlaklığında gümüş, altın veya mat siyah renklerde tasarlanmış. Tutaçamaçlar ipin rahat dönmesi için bilyalı rulmanlarla donatılmış. Kullanıcı, Smart Gym adlı mobil uygulamayı telefonuna veya akıllı saatine indirerek akıllı iple yapacağı antrenmanlarla ilgili daha detaylı performans takibi yapabiliyor.

Tangram Smart Rope, 2015 yılında Kickstarter'da hedeflediği 60.000 dolar fon hedefinin 3 katını aşarak 193.376 dolar destek toplamış. Ürün bugüne kadar iF Design Award, Good Design Award, Reddot Design Award ve International Design Excellence Award olmak üzere tasarım ödülleriyle de taçlandırılmış.

Görsel: Kickstarter