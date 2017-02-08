Japon Modasından İlham Alan İllüstrasyonlar

İllüstratör Ben O'Brien, Japon moda tasarımcı Yohji Yamamoto'nun eserlerini minimal illüstrasyonlara dönüştürüyor.

llüstratör Ben O'Brien'ın, Japon moda tasarımcı Yohji Yamamoto'dan beslenen bir illüstrasyon serisi hazırlıyor. Moda dünyasının önemli isimlerinden olan, avangart bir estetiğe sahip tasarımlara imza atan Yohji Yamamoto'dan ilham alınarak hazırlanan bu illüstrasyonlar; minimal, şık ve sade hatlara sahip.

Yohji Yamamoto arşivlerinde gezinip kendi grafik diline dönüştürerek yeniden ortaya koyduğu illüstrasyonların sahibi Ben O'Brien, bu çalışmaları ayrıca 300 mm x 400 mm ölçülerinde ve arşiv kalitesinde baskılarla satışını da yapıyor.

Görsel: Ben the Illustrator

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