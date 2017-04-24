Japon Mimar Kengo Kuma'dan Eskişehir'e Modern Sanat Müzesi

​Japon mimar Kengo Kuma'nın mimarlık ofisi Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine yapılacak modern sanat müzesi projesinin ilk fotoğrafları paylaştı.​

Japon mimar Kengo Kuma'nın mimarlık ofisi, Kengo Kuma & Associates, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde inşa edilecek olan modern sanat müzesi projesinin ilk detaylarını internet sitelerinden paylaştı. Projenin tasarımında ismiyle müsemma Odunpazarı'nın kültürel ve tarihsel öğeleri göz önüne alınmış. Yatay olarak dizilmiş odun parçaları adeta dev birer kasa gibi konumlanacak ve birbirine geçmiş yapısıyla müzede ilerledikçe daha geniş iç mekanlar yaratılacak.

Odunpazarı Modern Sanat Müzesi adeta ters dönmüş tahta kasaların içe içe geçmiş yapısı sayesinde de müze içine de daha fazla Güneş ışığının girmesi sağlanacak. Her bir kasa farklı bir iç mekan ve kullanım alanı da sunuyor. Bölgenin ve geleneksel Osmanlı mimarisinin de öğelerini taşıyacak olan müze, Odunpazarı'nın genel çehresine de uyum sağlayacak.

Kengo Kuma & Associates'ten mimar Yuki Ikeguchi'nin öncülüğünde geliştirilen proje şu anda yapım aşamasında. Açılış tarihini ise henüz açıklanmadı.



Görsel: Kengo Kuma & Associates