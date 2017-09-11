İşten Çıkarıldıysan Bir Hamburgere Ne Dersin?

Burger King, işten çıkarıldığını açık açık itiraf edenlere ücretsiz Whopper dağıttı.

Sıra dışı reklam çalışmalarıyla bilinen Burger King, geçtiğimiz ay oldukça hassas bir konuya el attı: İşten çıkarılmak! İşten kovulmakla Burger King nasıl bağlandı derseniz, yanıt oldukça basit. İşten kovulduğunu ispat edene ücretsiz Whopper vererek. Bir anlamda "Whopper tazminatı" yani. Zaten kampanyanın ismi de bu: "Whopper Severance."

Reklam ajansı David tarafından yaratılan LinkedIn odaklı kampanya; işten çıkarılanlara bir moral desteği sunmayı amaçlıyor. Tabii işten kovulma yanında bir hamburger nedir ama böyle bir konuyu sahiplenmesi ilginç. İngilizce'de kovulma anlamında gelen "fired" ve Whopper'ın hep sahiplendiği ateş anlamındaki "fire" sesteşliğinin bu bağlantıyı kurdurduğunu düşünmekteyim.

29 Ağustos'ta başlayıp 1 Eylül'e kadar devam eden kampanya, işten kovulduğunu itiraf eden ilk 2.500 kişiye ücretsiz hamburger dağıtmayı vadediyordu. Bunu yapmak için de LinkedIn hesabınızla siteye bağlanıp, kovulduğunuzu herkese açık bir şekilde paylaşmanız gerekiyordu. Bunun akabinde, haklarınızı almak için bir form dolduruyor, ilerleyen günlerde Burger King'den bir tazminat paketi (bir mektup ve bir hediye kartı) alıyor ve bununla hamburgerinizi alıyordunuz. Ayrıca, kampanyaya katılan ilk 100 kişiyi de ek bir hediye bekliyordu: İnternet üzerinden kariyer danışmanlığı veren The Muse ile 30 dakikalık bir görüşme.

Sosyal medyada #WhopperSeverance etiketiyle duyurulan kampanyanın başarı sağlayıp sağlayamadığı ile ilgili henüz bilgi yok. Ücretsiz hamburger için insanlar açık açık "kovuldum" yazar mı? Neden olmasın? Biraz çetrefilli bir iş yine de, işten atılma nedenlerini göz önüne alıyor mu o da bir soru işareti aslında. Ancak konu Burger King ise, bu markanın bu tip konularda oldukça korkusuz olduğu da muhakkak.

Ever been fired? Fire is kinda our thing. Your chance to get a free flame-grilled Whopper at https://t.co/5vnMycW01f #WhopperSeverance pic.twitter.com/1e8ZyxXvX9 — Burger King (@BurgerKing) 29 August 2017

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Reklamveren: Burger King

Reklam Ajansı: David

Görsel: Huffington Post, Burger King