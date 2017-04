​İstediğin Her Şeyi Mıknatıslı Minik Küplerle Tasarla

Kullanıcının dilediği gibi birleştirebildiği PIXIO yapı seti ile piksel sanatı tarzında objeler yaratabiliyor.

PIXIO, her bir kübik bloğun başka bir kübik bloğa rahatça eklenebildiği şirin bir manyetik yapı seti olarak Kickstarter’da fonlanıyor. Aslına bakarsanız fon hedefini çoktan aşmış bile.

Birbirine dilediğiniz gibi bağlayabileceğiniz blokları bir arada tutan şey iyi planlanmış güçlü bir mıknatıs sistemi. Görünür bir sabitleme elemanı olmaması sayesinde PIXIO ile yaratılan rengarenk objeler, piksel sanatı havasına bürünüyor. Setteki her bir blok 8x8x8 mm boyutlarında plastik bir küpten oluşuyor. Ağırlığı 1 gramın biraz üzerinde olan her küpün içinde altı adet güçlü mıknatıs bulunuyor. Küpler istenilen taraflarından birbirlerine eklenebiliyor. PIXIO blokları, kırmızı, turuncu, sarı, açık yeşil, yeşil, turkuaz, açık mavi, mavi, mor, pembe, ten rengi, açık kahverengi, kahverengi, gri, siyah ve beyaz olmak üzere on altı farklı renkte olacak şekilde tasarlanmış. Kullanılan neodimyum (Nd-Fe-B) mıknatıslar, 50 yılda manyetik kuvvetlerinin en fazla %2'sini kaybedecek kadar dayanıklı.

Altı yaşından büyük her çocuk harfleri, rakamları ve renkleri öğrenmek için ürünü kolayca kullanabilir. Yine de her bir PIXIO setine her bir karakterin yapım sürecinin pratikliğini gösteren talimatlar eklenmesi planlanıyor. PIXIO'nun en önemli özelliği, çok hızlı bir şekilde havalı bir şey yaratmanıza imkan tanıması. Örneğin, bir çocuğun bu setle sadece 10 saniye içinde bir dinozor yaratabileceği belirtiliyor. PIXIO ekibine göre bu set, çocuklara ince motor becerilerini ve dikkatlerini geliştirmeleri konusunda yardımcı olacak. Şu anda ekip, Minionlar, Pembe Panter ve Süper Mario da dahil olmak üzere yüzlerce sevilen karakterin yapım talimatları üzerine çalışıyor.



Görsel: PIXIO