İstediğimiz Gibi Yaşarız!

Elidor'un yeni kampanyası kadın özgürlükleri konusuna destek veriyor.

Kadınların kılığı kıyafeti çok konuşuluyor, tartışılıyor ülkemizde. Açılsa olmuyor, kapansa olmuyor, onu giyse tacize uğruyor, bunu giyse ayrıma maruz kalıyor, hamileyse şöyle, emziriyorsa böyle, geceyse şu, gündüzse bu. Kadınlar için en şahanesinden bir ortam yine, kadın hakları açısından gidecek çok yolu olan memleketimizde. Tablo buyken umut verici gelişmeler de var tabii. Örneğin Kıyafetime Dokunma mitingi ve bu duruma edecek lafı olan markalar. Mesela alınız, geçtiğimiz ayların çok konuşulan reklamıyla Nike Women, şimdi de bakınızi #istediğimizgibi diyen Elidor.

Manajans JWT tarafından hazırlanan kampanya “Özgürlük Doğamızda Var” mesajı ile kıyafet ve daha pek çok alandaki kadın özgürlüğüne Elidor'dan bir destek. Sosyal medyada #istediğimizgibi etiketiyle yer alan kampanya; kadınların saçından kıyafetine her şeyine karışılmasının eleştirildiği bir filmle başladı. Genç kadınların seçtikleri yaşam stili ne olursa olsun hayatın her noktasında istedikleri doğrultuda hareket etmeleri gerektiğinin altını çizen film; Instagram ve Twitter üzerinden girilen postlar ve Stories / Moments kullanımlarıyla da desteklendi. Kampanyaya ilgi büyük oldu ve etiket altında pek çok mesaj birikti.

İster makyaj yaparım, ister yapmam. İster kilo alırım ister zayıflarım. İster belieber olurum, ister olmam. #istediğimizgibi

— Ezgi Zelal Kaymaz (@mrskorelice) 29 July 2017

Görsel: Manajans JWT