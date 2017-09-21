İstanbul'un Sinagogları

İstanbul Fotoğraf Galerisi'nde yer alan İstanbul Sinagogları sergisi, İstanbul'un çok kültürlü hafızasını tazelemeye davet ediyor.

Tarih, coğrafya hatta sosyal bilimlerin hemen her alanından incelediğimizde İstanbul'un farklı bir şehir olduğunu görebiliyoruz. İstanbul'un bugünkü çehresi, gündelik sorunları ve dinamikleri bir yana, tarihi ve burada yaşamış insanların yarattığı çok kültürlü değerler kümesi şehri farklı kılan yegane etken olarak karşımıza çıkıyor.

İstanbul Fotoğraf Galerisi'nin düzenlediği Alberto Modiano ile İstanbul Sinagogları Atölyesi'ne katılanlar İstanbul'da bir yolculuğa çıkıyor ve tarihi semtlerde bulunan sinagogları fotoğraflıyorlar. Tarihle yoğrularak farklı dinleri, kültürleri, yaşamları içinde barındıran, kucak açan İstanbul'un Haydarpaşa, Caddebostan, Kuzguncuk, Ortaköy, Yeniköy, Beyoğlu, Hasköy ve Sirkeci'de bulunan görkemli sinagoglar Modiano'nun öğrencilerinin gözünden belgelenmiş.

Yahudi cemaatinin örf adetleri ve uygulanış biçimleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ve aynı zamanda Hahambaşılık Kurumu fotoğrafçısı olan Modiano'nun öğrenci için alınan izinle beraber sinagoglar ziyaret edilmiş ve bu sergi doğmuş. İstanbul geçmişiyle birlikte yarattığı bu değerlere ışık tutan sergi, sahip olduğumuz kültürel zenginliğe bir kez tanık olmamızı sağlıyor.

Sergide yer alan fotoğrafçılar; Rafet Akalın, Bige Baykoca Süslü, Beril Baytan, Fethi Baytan, Sibel Çakan, Vanda Kandiyoti Şalom, H. Çağla Mazlum ve Tülin Şahin Safi.



12-30 Eylül arasında ziyaretçilerini bekleyen sergi İstanbul Fotoğraf Galerisi'nde bulunuyor. Sergi, Pazar ve Pazartesi günleri hariç her gün ziyarete açık.

Beril Bayran

Bige Baykoca Süslü



H. Çağla Mazlum



Fethi Baytan



Rafet Akalın



Sibel Çakan



Tülin Şahin Safi



Vanda Kandiyoti Şalom



Görsel: İstanbul Fotograf Galerisi