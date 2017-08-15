İstanbul Coffee Fest ve İCAF gibi Festivaller Kendi Bilet Platformuna Kavuştu

dsmticket, hizmet bedeli ve kurye gibi ek ücretler talep etmeyerek en hesaplı bilet uygulaması olmayı hedefliyor.

25 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin köklü etkinlik ajanslarından olan dsm group, kendi bilet satış uygulamasını kurdu. İki sene önce gezerek bildirdiğimiz İstanbul Coffee Festival ve geçen sene doğan, bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan İstanbul Comics & Arts Festival gibi etkinlikler başta olmak üzere birçok etkinliğin biletleri dsmticket üzerinden satılacak.

Elektronik bilet modeliyle işleyecek olan dsmticket, bu sayede bilet bastırma, kargo ücreti, hizmet bedeli gibi bilet fiyatını yükselten birçok kalemi sıfırlayarak daha hesaplı bir platformu sunuyor. Platform üzerinden alınan biletler bir QR koda dönüşüyor ve festival kapısında sadece telefon göstererek içeri girilebiliyor. dsmticket üzerinde şu anda İCAF, İstanbul Coffee Festival ve Ankara Coffee Festival'ın biletleri satışta. Çok yakında ise Acı Fest // Chili & Chill biletleri satışa çıkacak.

dsmticket da tıpkı Pozitif'in Mobilet girişimi gibi, bilet satış sürecini tekel yapıdan uzaklaştırmak ve hem katılımcı hem organizatör için daha özgür bir hareket alanı yaratmak için atılmış bir adım. Bu girişimlerin uzun soluklu olduğunu görmek de etkinlik katılımcıları için uzun vadede değer yaratacaktır. dsmticket'ı buradan inceleyebilir, Facebook sayfasını buradan ziyaret edebilirsiniz.