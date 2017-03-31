Islak Mendille Silinebilen Defter

Dijital çağa uygun özelliklerle donatılmış Rocketbook Everlast, ıslak mendil aracılığıyla tamamen silinip tekrar tekrar kullanılabiliyor.

Akıllı kalemlerin yüksek fiyatlara satıldığı ve ne olursa olsun bir kısım insan için asla kalem ve kağıdın yerini tutamamasından yola çıkan Rocketbook, defteri dijital çağla buluşturmaya kararlı. Mikrodalgada silinebilen ve bu sayede sonsuza kadar kullanılabilen defter Wave ile Kickstarter'da büyük beğeni (ve fon) toplayan Rocketbook; bu sefer başka bir çılgın ama akıllı defterle karşımızda. Everlast ismini taşıyan yeni defter, Wave'in buluta kolay aktarım gibi pek çok özelliğini taşıyor, ancak mikrodalgada değil; ıslak mendille silinebiliyor.

Everlast'in en önemli artısı, beyaz tahta bir defter olmaması. Tıpkı Wave gibi Everlast de bildiğimiz kalemle yazılan sıradan bir defter görünümü ve hissinde. Tek farkı dijital çağa uygun olması. Wave'de de var olan dijital özellikleri, Rocketbook uygulamasını telefonunuza indirerek kullanıyorsunuz. Uygulama aracılığıyla yazdığınız veya çizdiğiniz her şeyi kolayca tarayıp seçtiğiniz bulut servisine (Google Drive, Dropbox, Slack veya Evernote) gönderebiliyorsunuz. Ayrıca sayfaların siyah kalın çerçevesi taramayı yaparken defteriniz kalabalık bir masa üzerinde bile olsa, uygulamanın kolaylıkla defteri algılamasını sağlıyor. Üstelik taramalarınız uygulamanın iyileştirme özelliği sayesinde çok daha keskin ve çok daha parlak hale getiriliyor.

Bunların dışında hayatınızı kolaylaştıracak pek çok özellik sunuyor Everlast. Grafik veya çizim yaparken kolaylık sağlayan nokta ızgaralı sayfaların, alt köşesinde QR kodlar bulunuyor. Bu sayede hangi sırayla tararsanız tarayın sayfalarınız sıralı ve düzenli olarak kaydediliyor. Alt kısında bulunan 7 ikon ise size özel hızlı erişim için. Yani uygulama üzerinden ikonları dilediğiniz hizmetle eşliyorsunuz, sonrasında tarama yaparken defterde o ikon işaretliyse uygulama; otomatik olarak seçtiğiniz hizmete gönderim yapıyor.







Buraya kadarı zaten harika. Ancak bunlar Everlast'i Wave'den ayıran şeyler değil. Everlast'in farkı; Everlas'tin ahşap tabanlı olmayan; sentetik polyester karışımından yaratılan kağıdında gizli. Bu özel kağıt, üzerine yazı yazdığınızda elle bile mürekkebi dağıtabildiğiniz kaygan kağıtlardan değil. Normal, sıradan bir kağıt gibi duruyor. Yazıyı yazdıktan 15 saniye sonra mürekkep tamamen kuruyor ve kuru havluyla silmek hiçbir etki yapmıyor. Islak havlu ise adeta sihir yaratıyor! Sayfanın üzerindeki her şeyi nemli bir mendille tamamen temizleyebiliyorsunuz. Böylece defterinizi tekrar tekrar, sonsuza ya da siz kendisinden bıkana kadar kullanabiliyorsunuz.

Akıllı kalemlerle kullanılan ve yazdığımızı algılayan elektronik not alma biçimlerine alışığız. Ama bu gerçekten akıllı, üstelik de defter gibi bir defter! Çevreyi koruma ve geri dönüşüm açısından da değerli bir proje. Indiegogo ve Kickstarter üzerinde açtığı kampanyanın Ocak ayında sonlanmasıyla, hedef fonun %7012'sini toplamış. Yani dijitalin pratikliğini yaşarken kağıt-kaleme özlem duyan ciddi bir kitle var gibi!

Görsel: Kickstarter