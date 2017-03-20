Işıkla Dans Eden 3B Baskı Zoetrop [SXSW 2017]

Akinori Goto'nun hazırladığı zoetropler üzerinde ışığın akışıyla dans eden ve form değiştiren figürler yer alıyor.

SXSW kapsamında Art Program başlığı altında bu yıl 7 sanatçı veya sanatçı topluluğu eserlerini sergiledi. SXSW Art Program kapsamındaki alanlardan birisi de Akinori Goto'nun toki - series #02 isimli sergisiydi.

Goto, 3B baskıyla hazırladığı zoetroplar üzerine doğru açılardan ışık yansıtarak ortaya hipnotize edici figürler çıkarıyor. Kelly Egan'ın 2014'te yaptığı çalışmasıyla kesintili ışığın zoetrop üzerindeki etkisine ve yarattığı hareket hissine aşina olmuştuk. Goto ise bu tekniği oldukça çekici bir şekilde kullanıyor ve her bir işi ayrı bir hikaye anlatıyormuşçasına izletiyor kendini.

Zaman ile hareket arasında bağ kuran yerleştirmeler Akinori Goto'nun toki isimli serisinin ikinci ayağını oluşturuyor. Ve proje sürekli olarak kendini değiştirip, geliştiriyor.

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Görsel: Arinori Goto, Bigumigu