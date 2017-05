İşe Giden Kadın ve Evi Çekip Çeviren Kocası

Indesit için hazırlanan reklam filmi cinsiyet rollerini ve görev dağılımını sorgularken, erkekleri de ev işi yükünü paylaşmaya çağırıyor.

Bizim gündemimiz, "erkek çocuk etrafı toplamaz, kirlilerle temizleri ayıramaz, annesinin kuzusu oğluşu" eksenli yazılarla ve Anneler Günü'nde annenize şu küçük ev aletini, bu tencereyi alın minvalli reklamlarla doluyken birileri de olaya bambaşka yerlerden yaklaşıyor. Mesela buyrun, beyaz eşya markası Indesit ve reklam ajansı JWT Milano, İngiltere'de ev işlerini yapanların %66 oranında kadın olmasından hareketle, "Do It Together" isimli şahane bir cinsiyet sorgulama işi yapmışlar.

Filmde kahraman bir babamız var, sabah eşi uyumaya devam ederken erkenden kalkıyor, sofrayı kuruyor, kahvaltıyı hazırlıyor, çocukları giydiriyor, masada sohbet etmeye çalışıyor, ütüleri yapıyor, işine gidiyor, çocuklarla ilgileniyor, akşam yemeği yapıyor, bulaşıkları topluyor, yani bitmeyen bir döngüde, asla yorulmaksızın ev işi yapıyor gibi görünüyor. Seyredenler, adama hayret ederken, kendisinin bir süper kahraman olduğunu düşünüyor olabilir zira tüm bunlar olurken adamın eşinin tek yaptığı yorgun argın işten gelip yemeğe oturmak.

Film, bu süpersonik adamı gösteriyor, gösteriyor, gösteriyor. Filmi seyreden herkes de muhtemelen "ayy ne biçim kadın, eşine yardım bile etmiyor" diyip ev erkeğine hayranlık duyar ya da erkeği kılıbık bulurken, film sonunda o mühim soruyu soruyor: "Pardon da bu bir kadın olsa aynı tepkiyi verecek miydiniz?" Vermeyecektiniz tabii, çünkü bunlar kadının görevi, erkeğin değil. Peki de neden bu adaletsizlik? Kadın-erkek çalıştığı halde, evde olduğunda bile bir an olsun oturmayan ve çocuklardan temizliğe, evin iş yükünü üstlenmesi gereken kişi neden hala kadın? Ve bu, hadi erkekler tarafından işlerine öylesi geldiği için kabul edilen bir durum da bunu kabul eden ve empoze eden kadınlar neyin nesi?

Tabii ki, filmde gördüğümüz o erkek aslında bir süper kahraman değil, hatta o gerçekte bir erkek de değil; bir kadın, pek çoğumuz gibi sıradan bir kadın. Zira dediğimiz gibi, ev işlerini yapan, sene olmuş 2017, hala çoğunlukla kadınlar. İngiltere'deki istatistiği verdik zaten, Türkiye'deki istatistiği bilmiyorum ama tahmin edersiniz diye düşünüyorum (%100?). Peki de adaletin bu mu dünya?

Çok güzel film bence. Özellikle de "evim benim her şeyim" diyip eşyalarına aşık ve mutfağa hapis kadın imajlarıyla bezeli beyaz eşya/küçük ev aletleri gibi bir sektörde böyle eşitlikçi ve sorgulayan bir iş kesinlikle takdire şayan.

Film, aynı zamanda bir internet sitesi ve bir mobil uygulamayla da destekleniyor. Site üzerinden ankete katılabiliyor, anket sonuçlarını görebiliyor, görev paylaşımını kolaylaştıracak Indesit ürünlerini inceleyebiliyorsunuz. Kampanyanın sosyal medya etiketi #DoItTogether (Beraber yapalım). Çünkü filmin dediği gibi, bu işleri beraber yapmanın artık zamanı geldi. Sene oldu 2017 arkadaşlar.

Künye:

Reklam Ajansı: JWT Milano

Ajans Başkanı: Sergio Rodriguez

Yaratıcı Bölüm Başkanı: Enrico Dorizza

Yaratıcı Yönetmen: Fabrizio Pozza

Reklam Yazarı / Müşteri Direktörü: Giulia Brugnoli

Sanat Yönetmeni: Gabriele Ciregia

Müşteri Temsilcisi: Giorgio Mirani

Stratejik Planlama: Monica Botticelli

Yönetmen: Fran Torres

Yapımcı: Marijana Vukomanovic

