İşaret Diliyle Rap Müzik: DEF RAP - Eller Konuşur
Erdem Dilbaz öncülüğünde toplanan bir ekibin meyvesi olan Eller Konuşur, ilk müzik videosunu yayınladı.
Geçtiğimiz Aralık ayında gün yüzüne çıkan Eller Konuşur, işaret diliyle rap müziği buluşturarak hem farkındalık yaratmayı hem de yeni bir müzik alanı yaratmayı hedefliyordu. Aralık'tan bu yana Oğuzhan Mete'nin işaret dilini öğrettiği videolarla geçerken birkaç aydır Eller Konuşur ekibi ilk müzik videoları için kolları sıvamıştı.
Koreografiden sözlere, müzikten mekana kadar birçok detayı birlikte kurgulayan ekip DEF RAP ismiyle çıkış parçaları Eller Konuşur'u dün akşam yayınladı. Fuat Ergin'in sözlerini yazdığı ve Kaan Düzarat'ın altyapısını yaptığı Eller Konuşur parçasını DEF RAP ekibi işaret diliyle sahnelerken Fuat da sesiyle eşlik ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün Şubat 2017 raporlarına göre Türkiye'de 4 milyon, dünyada ise 360 milyon insan işitme engelli veya işitme güçlüğü çekiyor. İşitme dili bilmeyen kişilerse bu insanlarla iletişim kuramıyor. Yeni bir iletişimin, insanlarla bağ kurmanın yeni bir yolunun mümkün olduğunu göstermek de DEF RAP'in temel amaçları arasında yer alıyor.
Söz: Fuat Ergin
Müzik: Kaan Düzarat
Prodüktör: Erdem Dilbaz
Müzik Direktörü: Fuat Ergin
Yorumcular, Grup Elemanları: Oğuzhan Mete, Leon Tufan, Erdem Karayel
İşaret dili kültürü eğitmeni: Buket Ela Demirel
Dans Eğitmeni: Fethi Arda Ergül (dansorium)
Dans Eğitimi Koordinasyon: Gülriz İpek Aktaşlı
Genel Koordinatör: Ecem Önol
İletişim Koordinatörü: Eda Elif Özbek
Kayıt, Mix, Mastering: Analog Kültür
Yönetmen: Emek Gül
Görüntü Yönetmeni: Yakup Algül
Prodüksiyon: Yelin Bilgin, Mert Atabay
Post Prodüksiyon: 1000Volt