İşaret Diliyle Rap Müzik: DEF RAP - Eller Konuşur

Erdem Dilbaz öncülüğünde toplanan bir ekibin meyvesi olan Eller Konuşur, ilk müzik videosunu yayınladı.

Geçtiğimiz Aralık ayında gün yüzüne çıkan Eller Konuşur, işaret diliyle rap müziği buluşturarak hem farkındalık yaratmayı hem de yeni bir müzik alanı yaratmayı hedefliyordu. Aralık'tan bu yana Oğuzhan Mete'nin işaret dilini öğrettiği videolarla geçerken birkaç aydır Eller Konuşur ekibi ilk müzik videoları için kolları sıvamıştı.

Koreografiden sözlere, müzikten mekana kadar birçok detayı birlikte kurgulayan ekip DEF RAP ismiyle çıkış parçaları Eller Konuşur'u dün akşam yayınladı. Fuat Ergin'in sözlerini yazdığı ve Kaan Düzarat'ın altyapısını yaptığı Eller Konuşur parçasını DEF RAP ekibi işaret diliyle sahnelerken Fuat da sesiyle eşlik ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Şubat 2017 raporlarına göre Türkiye'de 4 milyon, dünyada ise 360 milyon insan işitme engelli veya işitme güçlüğü çekiyor. İşitme dili bilmeyen kişilerse bu insanlarla iletişim kuramıyor. Yeni bir iletişimin, insanlarla bağ kurmanın yeni bir yolunun mümkün olduğunu göstermek de DEF RAP'in temel amaçları arasında yer alıyor.

Söz: Fuat Ergin

Müzik: Kaan Düzarat



Prodüktör: Erdem Dilbaz

Müzik Direktörü: Fuat Ergin

Yorumcular, Grup Elemanları: Oğuzhan Mete, Leon Tufan, Erdem Karayel

İşaret dili kültürü eğitmeni: Buket Ela Demirel

Dans Eğitmeni: Fethi Arda Ergül (dansorium)

Dans Eğitimi Koordinasyon: Gülriz İpek Aktaşlı

Genel Koordinatör: Ecem Önol

İletişim Koordinatörü: Eda Elif Özbek

Kayıt, Mix, Mastering: Analog Kültür



Yönetmen: Emek Gül

Görüntü Yönetmeni: Yakup Algül

Prodüksiyon: Yelin Bilgin, Mert Atabay

Post Prodüksiyon: 1000Volt

