İşaret Diliyle Rap Müziğin Buluşması: Eller Konuşur

Fuat Ergin ve Erdem Dilbaz bir araya gelerek doğan Eller Konuşur projesi, işitme engellilerin dünyasını anlamaya ve öğrenmeye teşvik ediyor.

Elektronik sanatlar prodüktörü Erdem Dilbaz ve rap sanatçısı Fuat Ergin, işitme engellilerin dünyalarına adım atabilmemiz, onları daha iyi anlayabilmemiz ve rap müzikle Türk işaret dilini buluşturmak üzere Eller Konuşur projesini ortaya çıkarıyor. İkilinin ilk olarak 2009'da işitme engellilerin sorunlarını konuşurken ortaya çıkan fikir, işaret diliyle rap müzikte kullanılan el hareketlerinin benzerliğiyle birlikte projenin son haline kavuşmasını sağlamış.

Projeyi büyütmek için ekibi genişleten ikili, engelli bireylerle birçok gönüllü projeye imza atmış Ecem Önol Ada, işitme engelli ve projenin yüzü Oğuzhan Mete, işaret dili eğitmeni Buket Ela Demirel, video-grafik tasarımcı Özgür Önürme ve iletişim uzmanı Eda Elif Özbek'i projenin bir parçası haline getiriyor.

Eller Konuşur, birçok sosyal medya kanalından iletişime başladı. Oğuzhan, Instagram ve Facebook üzerinden günlük pratiklerle basit kelimelerin işaret dilindeki karşılıklarını ve mimiklerin inceliklerini gösteriyor. Ocak ayında ise akşam saatlerinde birkaç saatlik dersler düzenlenecek ve bunlar da YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.





#Naber? #Nasılsın? #İyiyim #BenÇokİyiyim bugünkü yeni kelimelerimiz. #ellerkonuşur madem konuşsun! Sizler de deneyin ve öğrenin!

A video posted by Eller Konuşur (@ellerkonusur) on Dec 20, 2016 at 9:48am PST





İşitme engelli birine sevginizi ifade etmenin yolunu öğrenmek ister misiniz? #SeniSeviyorum ve #SeniÇokSeviyorum demek göğsü hançerle açmak gibi, hey masallah! #ellerkonuşur

A video posted by Eller Konuşur (@ellerkonusur) on Dec 22, 2016 at 12:08am PST





Bugün herkese #İyiAkşamlar diliyoruz! Denesenize, çok kolay ve güzel bir harekettir ^____^ #ellerkonuşur

A video posted by Eller Konuşur (@ellerkonusur) on Dec 24, 2016 at 6:14am PST





İlk stüdyo çalışmalarımızı yapıyoruz. Rap müzik ve Türk işaret dili birbirine ritmi bulunca cuk oturuyor!

A video posted by Eller Konuşur (@ellerkonusur) on Dec 23, 2016 at 8:13am PST



Görsel: Eller Konuşur