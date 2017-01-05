İş Kurmak İsteyenlere Görsel Rehber: Şirket Vergileri

Deniz Cem Önduygu, 2017'de şahıs ve sermaye şirketi sahibi olmanın beraberinde getirdiği vergi yükümlülüklerini görselleştiren bir çalışma hazırladı.

Küresel çalışma dinamikleri kurumsal ofislerden uzaklaşıp ev-ofis, serbest çalışma gibi alternatifler üretirken Türkiye de bu akımla paralellik gösteriyor. Geleneksel bir şirket yapısından uzaklaşıp şahıs şirket kuran girişimciler de sermaye şirketi kuran isimler de ortak bir sorumluluk ve yükümlülükle karşı karşıya kalıyor; vergi.

Her tüketimin, üretimin ve ticari işlemin vergiye tabii olduğu ekonomik sistemimiz içerisinde Deniz Cem Önduygu, bireylerin vergi sürecinin nasıl işlediğini kolayca anlamaları adına şirket vergilerini görselleştiren bir çalışma yaptı. SMMM Bağımsız Denetçi Serhad Şara'nın konuya dair teknik desteğiyle birlikte hazırlanan Şirket Vergileri, yenilikçi projelerini gerçeğe dönüştürmek isteyen girişimcilerin tüzel kişi olarak karşılaşacağı vergilendirmelerin takibinin ve boyutunun kavranmasını amaçlıyor.

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Görsel: Deniz Cem Önduygu

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