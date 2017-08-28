Irkçılık Karşıtı Süpermarket İthal Ürünlerin Yerine Raflara Birer Mesaj Bıraktı

Hamburg'daki bir Edeka mağazasında, yurt dışında üretilen ürünler raflardan kaldırıldı ve yerlerine yabancı düşmanlığına karşı çıkan mesajlar yerleştirildi.

Hamburg’daki Edeka mağazası, yurt dışında üretilmiş ürünleri kaldırarak raflarda bu ürünlerin bulunduğu yerlere zenofobi (yabancı düşmanlığı/korkusu) karşıtı sloganlar yerleştirdi. Bir tek mağaza ile başlayan bu hareket, Almanya’nın en büyük süpermarket zinciri olan Edeka’nın diğer mağazalarına da yayılacak ve dev bir kampanyaya dönüşecek gibi görünüyor.



Mağazaya girdiklerinde, rutin olarak tükettikleri ürünlerin raflarda olmadığını gören müşteriler büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Kampanya müşterilerin her gün tükettikleri ürünler aracılığıyla aslında diğer ülkelere - ve elbette o ülkelerin insanlarına - ne kadar bağımlı olduklarını fark etmelerini amaçlamış. Raflardaki bazı sloganlar şöyle: “Bu raf, çeşitlilik olmadan çok sıkıcı”, “Ürün yelpazemiz artık sınırlı”, “Yabancılar olmadan bu raf böyle bomboş”, “Çeşitlilik olmazsa daha da yoksullaşacağız”.

Gelelim Alman halkının tepkilerine... Cesaretinden dolayı mağazayı takdir edenler çoğunlukta olduğu gibi sosyal medyada dolaşan negatif söylemler de yok değil. The Independent’a stand fotoğraflarını sunan Twitter kullanıcısı Sven Schmidt, Tweet’ine gelen bazı tepkilerin oldukça negatif olduğunu ve bunların çok sayıda paylaşım aldığını belirtmiş.

Edeka in Hamburger Hafencity macht Aktion gegen Rassismus. 👍 #saynotoracism pic.twitter.com/S3puFdn62g

— Sven (@opendev) 19 Ağustos 2017

Kampanya ile ilgili dikkate değer bir eleştiri var ki o da tüm bunların ticari bir pazarlama kampanyası olduğu yönünde. Edeka’nın gelecek ay yapılacak federal seçimlerin öncesinde siyasi olarak gerginleşen ortamdan faydalandığı iddia ediliyor. Çünkü göç konusu, Başbakan Angela Merkel'in 2015’te ülkeye bir milyondan fazla Suriyeli mülteciyi kabul etmesinden bu yana Alman siyasetinde kilit bir tema haline geldi.

Edeka’nın başlattığı hareket gerçekten geniş kitlelerde farkındalık yaratabilecek güçte başarılı bir kampanya gibi görünüyor. Peki siz ne dersiniz? Edeka’nın seçim öncesi yaşanan kutuplaşmadan nemalandığı düşüncesi mi daha ağır basıyor? Yoksa samimi bir kampanya olduğu mu? Veya samimiyetinin değil olumlu etkilerinin üzerinde konuşulması mı gerekli?

Görsel: Twitter