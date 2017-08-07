İpten Sinir Sistemi

Janaina Mello Landini, iplerle sinir sistemini ve bitki köklerini andıran yerleştirmeler üretiyor.

Sanatçı Janaina Mello Landini, insanın başını döndürecek derecede karmaşık ve sabır isteyen yerleştirmeler üretiyor. Küçük boyutlu olanlarının tuval üzerine, büyük boyutlu olanlarınsa doğrudan mekan duvarlarına yerleştirildiği heykelsi çalışmalar, ağaç köklerine ya da dev sinir sistemi ağlarına benzer yanılsamalar yaratıyor.



Ciclotramas adını taşıyan bu fraktal çalışmaları geliştirmek, Landini’nin 6 yılını almış. Sanatçı, mimari, fizik ve matematik konusundaki bilgilerini birleştirmiş, denemeler yapmış ve zaman içinde belli bir sisteme oturttuğu çalışmalarında büyüklü küçüklü farklı boyutları da denemeye başlamış. Özellikle labirent mimarisi, Ciclotramas serisinin ortaya çıkışında rol oynayan en önemli kaynaklardan biri olmuş.

Görsel: Mello Landini