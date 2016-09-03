iPhone ile Çekilen Yakın Plan Su Damlacıkları

olloclip lens aracılığıyla su damlacıklarındaki yansımaları fotoğraflayan Dawn Denfeld, Instagram'a yeni katılan Apple'ın öne çıkardığı sanatçılar arasında yer aldı.

Dawn Denfeld, kendisine dejeneratif spinal artrit teşhisi konulduğunda çok fazla yürüyüş gerektirmeyen bir hobi aramaya koyulmuş. Böylece iPhone’u ile yakın plan fotoğraflar çekmeye başlamış. En çok hoşlandığı şey ise bahçesindeki çiçeklerin, kara hindibaların ve örümcek ağlarının üzerinde biriken su damlalarındaki yansımaları ve kırılmaları çekmek olmuş.

Dawn, mobil lens alanında “dünyanın en çok ödül alan markası" sloganıyla tanıtılan olloclip marka lenslerle makro çekim yapıyor. Bir kullanıcı olarak Dawn da Instagram profilinde olloclip’in piyasadaki en iyi lens olduğunu ifade etmiş. olloclip'in yalnızca Apple’ın mobil cihazları için lens üreten bir marka olduğunu da belirtelim. Dawn’ın yakın plan çekilmiş su damlacıklarını paylaştığı Instagram profili, 7 Ağustos’ta #ShotoniPhone kampanyasının podyumu olarak Instagram’a katılan Apple tarafından da öne çıkarılmıştı.

Dawn (@dawn_denfeld)'in paylaştığı bir gönderi ( 31 Tem 2017, 10:49 PDT )

Dawn (@dawn_denfeld)'in paylaştığı bir gönderi ( 7 Tem 2017, 23:17 PDT )

Dawn (@dawn_denfeld)'in paylaştığı bir gönderi ( 9 Tem 2017, 23:10 PDT )

Dawn (@dawn_denfeld)'in paylaştığı bir gönderi ( 7 Haz 2017, 19:21 PDT )

Dawn (@dawn_denfeld)'in paylaştığı bir gönderi ( 19 Haz 2017, 19:35 PDT )

Dawn (@dawn_denfeld)'in paylaştığı bir gönderi ( 2 Tem 2017, 13:07 PDT )

Dawn (@dawn_denfeld)'in paylaştığı bir gönderi ( 22 Şub 2017, 00:42 PST )



Dawn (@dawn_denfeld)'in paylaştığı bir gönderi ( 19 May 2017, 19:57 PDT )

Dawn (@dawn_denfeld)'in paylaştığı bir gönderi ( 1 Ara 2016, 21:31 PST )

Görsel: Instagram