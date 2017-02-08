Apple, iPhone 7 için hazırladığı açıkhava kampanyasında dünyanın dört yanından iPhone fotoğrafçısına sadece bir geceyi fotoğraflama görevi verdi.

30 Aralık itibariyle tüm dünyada başlayan ve farklı fotoğrafçıların iPhone 7 kullanarak çektikleri gerçek fotoğrafları sergileyen “iPhone ile çekildi” isimli açık hava kampanyası şimdi "One Night on iPhone 7" (iPhone 7 ile Fotoğraflanan Bir Gece) ile devam ediyor. 25 ülkede yayına giren kampanyanın yeni ayağı yine farklı fotoğrafçıların fotoğraflarına yer veriyor ama bunları bir tek gece ile sınırlı tutuyor.

İstanbul sokaklarında da 1 Şubat itibariyle yayına giren kampanyada Apple, 5 Kasım gecesi dünyanın dört yanından fotoğrafçıları loş ışık kamerasını kullanarak gün doğumundan gün batımına kadar hayatın her anını fotoğraflamaları için görevlendirmiş. Aynı gecenin farklı gözler tarafından iPhone aracılığıyla çektikleri fotoğraflarla birbirinden çok farklı şekillerde yorumlanması, dünyanın dört yanından aynı geceye dair yakalanan heyecan verici kadrajlar bu kampanyanın özünü oluşturmuş.

5 Kasım gecesi tüm dünyayı fotoğraflayan iPhone fotoğrafçılarının işleriyle oluşan yelpaze çok geniş... Aşırı iklim koşullarına göğüs gerenlerden drone kullananlara, aktif bir yanardağı görüntülemek için dünyanın diğer yanına uçanlardan (Reuben Wu) Kutup fotoğrafı çekebilmek için köpek kızaklarıyla yolculuk edenlere (Ruairidh McGlynn)... Tam istedikleri kareyi yakalamak için pek çok zorlu koşula göğüs geren fotoğrafçılar gece boyunca karşılaştıkları görüntüler ve manzaraları yakalamış. Bu da çok büyük bir renk ve çeşitlilik yaratmış. Çekilen fotoğraflar arasında Elsa Bleda'nın çektiği Johannesburglu sanatçıların portreleri, Jennifer Bin'in Şangay'a çatılar üzerinden bakışı de veya Kristin Kelley'in kendi çocuklarının gözünden geceyi yakaladığı anlar var.

Proje için bir Johannesburg gecesinde Güney Afrika'lı sanatçıları fotoğraflamayı seçen yarı Türk fotoğrafçı Elsa Bleda, Johannesburg'un büyük bir enerji, renk cümbüşü ve canlılık barındırdığını söylüyor. iPhone fotoğrafçılığını sevmesinin sebebini ise sağladığı özgürlükle açıklıyor. Farklı uygulamalara erişiminin olması ve istediği kadar deneme yapabilmesinin de hayal gücünü serbest bıraktığını belirtiyor.

Jennifer Bin:

Laurance Bouchard:

Arif Jawad:

Mathieu Beth Tan:



Ruairidh McGlynn:







Reuben Wu:

Eason Hsiung:

Elsa Bleda:

Görsel: Apple

