iPad'inizi İkinci Ekrana Dönüştürün

Luna Display, iPad'inizi ikinci bir ekran olarak kullanmanızı sağlayan küçük bir cihaz.

Astro HQ, bundan bir kaç yıl önce çıkardığı Astropad uygulamasıyla iPad'leri masa üstü çizim programlarıyla birlikte kullanılan bir çizim tabletine çeviriyordu. Şimdi ise iPad'i alıyor, Luna Display isimli küçük bir donanım aracılığıyla ikinci bir Mac ekranına dönüştürüyor.

Luna, doğadaki kristallerden ilham alan bir tasarım anlayışıyla yaratılmış küçücük bir cihaz. USB-C veya Mini Display Port seçenekleri var. Luna'yı bilgisayarınıza bağlayıp özel uygulamasını kurduğunuzda iPad'iniz saniyeler içerisinde masa üstünüzü gösteren ikinci bir ekrana dönüşüyor. Herhangi bir bağlantı kablosuna ihtiyaç yok, WiFi üzerinden (WiFi olmadığında ise USB üzerinden) doğrudan ayarlama yapılıyor.





Luna'nın en önemli özelliği Mac bilgisayarınızın gerçek bir uzantısı olması. iPad üzerinden bilgisayarınızı harici klavyeler aracılığıyla kontrol edebiliyorsunuz, ayrıca Apple Pencil ile de uyumlu çalışıyor, el hareketlerine yanıt verebiliyor. Böylece Luna sayesinde Mac'iniz dokunmatik bir cihaza dönüşüyor. Tıpkı iPad'de yaptığınız gibi ekrana tıklayarak, ekranda kaydırarak veya tutup bırakarak bilgisayarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Böylece sadece ikinci bir ekran kazanmış olmuyorsunuz, bilgisayarınıza dokunsal beceriler de kazandırıyorsunuz.

Luna, WiFi üzerinden tüm Mac bilgisayarlarla çalışıyor. Benzer çözüm sunan yazılımlardan farkı, bilgisayarınızın görüntü kartını kullanabilmesi. Böylece yüksek kalite görüntüyü sıfır gecikme ile vadediyor. Üstelik kayma, atlama ya da görüntüde fluluk olmayacağı iddiasında. Yani %100 kablosuz olarak çalışan, gerçek bir 2. ekran sağlıyor.

Kickstarter üzerince fon arayan proje, 470 bin dolara ulaşarak 30 bin dolarlık hedefini çoktan aşmış durumda. Teslimat 2018 Mayıs'ında.

































Görsel: Kickstarter