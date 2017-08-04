iPad'de Yaratıcılığı Tetikleyen Uygulamalar

Yeni iPad Pro için optimize edilmiş ve görsel düzenlemeden çizime, tasarımdan müziğe içinizdeki yaratıcılığa dokunacak 13 uygulama.

Teknolojiyi tüketim yöntemi olarak klavyeyi hayatından çıkarmış, tuşlara basmadan da işlerini halledebilen kişiler için iPad biçilmiş kaftan bir çözüm oluyor. İş yazışmalarından eğlenceye, multimedya tüketiminden oyun oynamaya kadar uzanan kullanım alanıyla iPad, akıllı telefonun büyük ekranlısı olma yaftasından uzun zaman önce uzaklaştı. Özellikle iPad Pro'nun sahip olduğu donanımla tasarım ve çizim gibi kullanımlar için geniş bir alan yaratıyor.



Apple'ın 5 Haziran'da düzenlediği WWDC'de yeni iPad 10.5 inçi tanıtmıştı. Kendilerini yeni iPad'e göre optimize edip donanımını tam anlamıyla kullanan, adeta yaratıcılığı tetikleyen 13 uygulamayı derledik.

Eskiz ve Çizim

Procreate

Sanatçılar için adeta bir alet kutusu gibi kendini donatan, Apple Tasarım Ödüllü Procreate, boyama ve çizim odaklı bir uygulama. Apple Pencil'in basınç algılama gibi tüm özelliklerini kullanabiliyor. Ayrıca yüksek tuval çözünürlüğü, 124 farklı fırça seçeneği ve gelişmiş katman sistemi sunuyor. Moda İllüstratörü Mustafa Soydan'ın da Procreate kullandığını daha önceki sohbetimizde öğrenmiştik. App Store üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirisiz.

Autodesk SketchBook



Endüstriyel kullanıma yönelik 3B tasarım ve modelleme odaklı yazalımlar geliştiren Autodesk'in iPad Pro için optimize ettiği yazılımı Autodesk SketchBook, 170'ten fazla fırçasıyla ve iPad Pro'daki ProMotion desteğiyle çizim yapmayı kağıt kullanmaya yakınsıyor. App Store üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirisiz.

Linea

iPad Pro ve Apple Pencil ikilisiyle doğru kuvvet dengesini ve kontrolü sağlamak için uzmanlaşan Linea, 10.5 inç iPad Pro'nun özgün çözünürlüğü için de optimize edildi. Böylece karmaşık ve yorucu bir süreç olarak görülen çizim yapmayı basitleştirerek sunuyor. App Store üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirisiz.

Yaşam Tarzı

Lake

Bu yıl Apple Tasarım Ödülü'nü kazanan uygulamalardan birisi olan Lake, her yaşa hitap eden ve insanın gerginliğini, yorgunluğunu üzerinden alan bir boyama kitabı uygulaması. İstendiğinde içindeki figürlerin sadece içini doldurabilecek şekilde ayarlanabilmesi de boyamanın gergin kısmını alıp götürüyor. Sanatçılar sürekli olarak yeni taslaklar yüklerken her gün bir yeni çizim de ücretsiz kullanıma açılıyor. App Store üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirisiz.

Fotoğrafçılık

Adobe Lightroom Mobile

Adobe'nin fotoğraf düzenleme odaklı geliştirdiği yazılımı Lightroom'un mobil sürümü, tıpkı masaüstündeki gibi RAW fotoğraf işleme, DNG dosya formatı desteği sunuyor. 10.5 in. iPad Pro optimizasyonuyla iyileştirilmiş arayüzüyle ve Brush Selection aracıyla detaylı düzenlemeler yapmaya imkan tanıyor. Apple Pencil ile basınç desteği de sunarken fotoğrafın belli bölümüne özel Pozlama, Parlaklık, Netlik gibi ayarlar yapmak da mümkün. App Store üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirisiz.

Affinity Photo by Serif



Serif Labs'ın geliştirdiği Affinity Photo'nun iPad Pro'ya özel geliştirilen arayüzüyle tam donanımlı profesyonel bir düzenleme aracı sunuyor. Serif, Affinity Photo'yu iPad Pro'a optimize ederken her noktasıyla sıfırdan yazılmış. App Store üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirisiz.

3D Tasarım

Concepts

Kağıtla kalemin gücünü tablete taşıyan Concepts, iPad Pro ve Apple Pencil'in gücünü de kullanarak multi-touch, otomatik ölçüm, fotoğraftan çizime geçiş gibi araçlarıyla bilgisayar destekli tasarımı emrinize sunuyor. App Store üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Shapr3D



iPad Pro için baştan tasarlanan Shapr3D, mobil bilgisayar destekli tasarımla (CAD) 3B modeller oluşturmanın hızlı ve kusursuz bir yolunu sunuyor. Uygulama mühendis, endüstriyel tasarımcı veya hobi meraklıları hedeflenerek geliştirilmiş. App Store üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Müzik

djay 2 ve djay Pro

iPad'i bir controller ve mixer'i karıştırarak bir DJ sistemimiymiş gibi kullanmanızı sağlayan djay ailesi iTunes arşivinizi kullanarak canlı performanslar sergilemenizi sağlıyor. djay 2, 2 deck kullanarak parçaları çalma ve kaydetme imkanı sunuyor. Saniyede 120 karelik dalga formuyla ve deck spinning özelliği de iPad Pro için yenilenmiş versiyonuyla geliyor. djay Pro ise profesyonel kullanıcıları hedefliyor ve aynı anda 4 deck kullanılabiliyor. App Store üzerinden djay 2 için buraya, djay Pro için buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Mimarlık ve İç Tasarım

Morpholio Trace



Mimarlar için tasarlanan bu uygulama görsellerin veya arka plan şablonlarının üzerine çizim yapmayı, düşünceyi görselleştirmeyi sağlıyor. Katmanlarla çalışan uygulamada bir fotoğrafın üzerine taslak da yapılabiliyor. iPad Pro'nun özgün çözünürlüğüyle uyumlu olan Morpholio Trace üzerinden akıllı taslaklar oluşturulabiliyor. App Store üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Morpholio Journal



Bir not defteri olan Morpholio Journal üzerine görsel, metin ve fotoğraf olarak notlar alınabiliyor. Mürekkepli kalem, kurşun kalem, fırça gibi seçeneklerle fikirlerin görselleşmesinde ve beyin fırtınası yapılmasında sıkı bir asistan oluyor. App Store üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Morpholio Board



Yaratıcı süreç ve sunumlarda kullanılabilecek panolar hazırlamayı sağlayan Morpholio Board, kolay paylaşılabilmesi ve farklı medyaları desteklemesiyle dikkat çekiyor. Çizim, fotoğraf, görsel kullanımı ve kolaj veya illüstrasyon dokunuşları yapmaya imkan tanıyor. App Store üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Manşet görseli: Procreate