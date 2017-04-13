İnternette Kaybolmasını İstemediğiniz Linkleri teyit.link ile Arşivleyin

Teyit.org, internette karşılaştığınız ve daha sonra silinebileceğini düşündüğünüz bağlantıları kaydeden teyit.link'i yayınladı.

İnternette dolaşırken sizin için önemli kaynağa, olaya veya yoruma denk geldiğinizi düşünün. Bu linki saklamak için ilk etapta yapılabilecekler yer imlerinize eklemek veya sosyal ağlarda paylaşarak erişiminiz altında tutmak. Ancak bir süre sonra kontrol ettiğinizde ne link ne de içeriği bıraktığınız gibi olmadığını görüyorsunuz. Böyle olunca da o kıymetli bilgiye erişemez hale geliyorsunuz. Bu link olay yaratan bir tweet de olabilir, kaynak olarak kullanılacak bir materyal de, ancak içeriğin silinmesi onu sizin için anlamsız hale getirdi.

Böyle bir durumla karşılaşıldığında Google Önbellek üzerinden kısa süre önce silinmiş değişikliklere erişilebiliyor. Ancak bu kalıcı bir çözüm sunmuyor. Ekran görüntüsü almak ise, her ne kadar orijinal kaynaktan alınmış orijinal bir ekran görüntüsü olsa da görsel manipülasyonla düzenlenme ihtimalini ekarte etmiyor. Bu noktada ise linkleri çevrimiçi olarak kaydeden ve arşivleyen servisler devreye giriyor.

https://t.co/P3DOwgwTN4, linkleri arşivleyerek çevirimiçi görüntüleyebileceğiniz şekilde kaydeder. Silinmiş olsa bile erişebilirsiniz. pic.twitter.com/inu1ZQdUCk

— teyit (@teyitorg) 12 April 2017

İnternetteki şüpheli bilgileri inceleyen doğrulama platformu teyit.org tarafından geliştirilen teyit.link, bu amaca hizmet etmek için yayınlandı. teyit.link kullanarak herhangi bir tweet, internet sitesi veya herhangi bir linki anonim olarak arşivleyebilirsiniz. Teyit.org, bu servisi hayata geçirmeden önce aynı amaca hizmet eden archive.is'i kullanıyordu. Ve yabancı bir kaynaktan kendi servislerine geçen süreci teyit.org, dün yayınladığı yazıda şu sözlerle açıklıyor; "Archive.is’in kim tarafından kurulduğu, ne kadar süreyle finanse edildiği ve ne zaman kapanma ihtimali olduğunu bilmiyoruz. Bu riske karşı bugün itibariyle teyit.link’i aktif ediyoruz."

Hem teyit.org'a şüpheli bir içeriğin bildirimi için hem platformun kendi içeriklerini depolamasını için kurulan teyit.link'i herkes kişisel depolama amaçları için de kullanılabilir. Sayfa üzerinde yer alan arama motoruyla da zaman içinde oluşacak veritabanını üzerinden çeşitli veri analizleri ve çıkarımlar yapmak da platformun yarattığı ek değerler arasında yer alabilir.

Kaydettiğiniz linkleri kelime bazlı aramayla https://t.co/P3DOwgwTN4 içerisinde tekrar bulabilirsiniz. pic.twitter.com/SPsnwJ81c0

— teyit (@teyitorg) 12 April 2017

Görsel: teyit.link