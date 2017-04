İnternetle İlgili En Havalı Ödül The Webby Awards'un Kazananları Açıklandı

The Webby Awards internet sitesi, video, mobil ve reklam çatısında yılın en iyilerini seçerken bu yıl Letters to Gallipoli kampanyasıyla Turkcell ve Pure New Media onur ödülü kazandı.

Bu yıl 21'cisi düzenlenen The Webby Awards, her yıl yaratıcılığıyla, uygulamasıyla, tasarımıyla fark yaratan dijital işleri değerlendirerek en iyilerini seçiyor. International Academy of Digital Arts and Sciences (Uluslararası Dijital Sanatlar ve Bilimler Akademisi) tarafından yönetilen süreçte bir özel başarı ile 6 ana kategori ve onların altında onlarca kategori bulunuyor. Her kategorinin ise iki kazananı oluyor; ilki akademinin seçtiği ikincisi ise halk oylamasıyla internet kullanıcılarının seçtiği. İnternetin en kıymetli ödülü olarak görülen The Webby Awards'ta değerlendirilen projeler internet sitesi, çevrimiçi film ve video, reklam ve medya, mobil site ve uygulamalar, sosyal ve son olarak podcast olmak üzere alt kategorilere ayrılıyor. Sadece Webby ödülü alan işler değil onur ödülüne layık görülülenler de yıl boyunca dikkat çekmiş çalışmalar arasında yer alıyor. Öyle ki ödülleri incelemeye kalkınca yepyeni keşiflere çıkılabiliyor. Kazananların tamamını bu bağlantı üzerinden inceleyebilirsiniz. Türkiye'den ise Turkcell'in Pure New Media tarafından hazırlanan Letters to Gallipoli kampanyası İnternet Sitesi kategorisinde kurumsal sosyal sorumluluk dalında ve Reklam, Medya ve Halka İlişkiler kategorisi dijital kampanyalar dalında onur ödülüne layık görüldü. Görsel: Turkcell, The Webby Awards



