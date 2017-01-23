Intel 360 ile Büyüyen Sıradan Anlar

Intel; Super Bowl yayını sırasında kullanılacak olan Intel 360 teknolojisini Patriots oyuncusu Tom Brady'nin yer aldığı esprili bir filmle tanıtıyor.

Geçtiğimiz yıl Intel; özellikle Replay Technologies'i satın aldıktan sonra geliştirdiği yeni sistemlerle spor yayınlarına yönelik teknolojilere ağırlık vermeye başlamıştı. İzleyenlere ekrandaki spor olayının içine girme şansı veren bu teknolojilerden en yenisi Intel 360. Intel'de Super Bowl yayınında kullanılacak sistemini tanıtmak için New England Patriots Patriots oyuncusu Tom Brady ile hazırladığı esprili filmleri, Super Bowl öncesinde yayına soktu.

Houston'daki stadyuma yerleştirilen 38 HD kamera ve gelişmiş yazılım teknolojileri ile yaratılan Intel 360 sistemi sayesinde maç sırasında bir an donabilecek ve saha sahadaki herhangi bir oyuncunun gözünden görülebilecek. Böylece izleyici ekran başından alınıp sahaya indirilecek ve sahadaki oyuncunun gözünden topu görecek, onu yakalamanın hissini yaşayacak, diğer oyuncuların baskısını hissedebilecek. Yorumcular ise bu sayede oyuncuların kararları konusunda yeni içgörüler kazanacak ve izleyenlere bambaşka bakış açıları sunabilecek. Intel'e göre bu, sporcular, yayıncılar, taraftarlar ve koçlar için büyük bir dönüşüm sağlayacak devrim niteliğinde bir teknoloji dalgasının habercisi.

İşte bu yeniliği tanıtmak için Intel, Tom Brady ile işbirliği yaptığı bir kampanya hazırladı. 30 saniyelik reklamda Tom Brady'nin uyanıp günlük ve sıradan şeyler yapmasını görüyoruz. Sabah uyanmak, diş fırçalamak, tavada krep çevirmek... Ancak bu sıradan şeyler Intel 360 teknolojisi sayesinde "epik" bir havaya bürünebiliyor. Tüm bu hareketlerin dramatik bir müzik eşliğinde donup, 360 derece döndürülmesine şahit oluyoruz. Normalde sıkıcı şeyler bu sayede büyük ve önemli anlara dönüşüyor ve Intel 360 teknolojisinin yaptığını basit bir şekilde izleyene aktarıyor.

Super Bowl devre arasında yayına girecek olan reklam spotu; Super Bowl sezonunun önceden gösterilen ilk reklamı. Reklamın amacı, bu teknoloji konusunda insanların heyecanlanmasını sağlamak ve maç sırasında yayında görebilecekleri teknolojiyi onlara önceden aktarmak.

Intel; 360 teknolojisini tanıtmak için Tom Brady ile yaptığı işbirliği kapsamında kullanıcı içeriği yaratılmasını da sağlamaya çalışıyor. #ExperienceMore etiketi ile açılan internet sitesinde ziyaretçiler Brady'in görüntülerini kullanarak kendi çizim veya desenlerini ekleyebiliyor. Biriken görseller galeri üzerinden görülebiliyor, paylaşılabiliyor.

Görsel: YouTube