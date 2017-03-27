İnsanlar Kitap Okusun Diye Onları Trollemek

Kitap Evi The Wild Detectives'in kampanyası "Litbaits" tuzak haber başlıklarıyla tıklayanları edebiyat klasiklerine yönlendiriyor.

"Clickbait" (Tık tuzağı) dikkat çekici, sansasyonel ve çığırtkan bir tonla yazılmış, boş içerikli haber başlıklarını anlatıyor. Özellikle tıklama peşindeki haber veya magazin sitelerinin sıklıkla kullandığı altı boş bir başlık türü... İnsanlar da bu tuzak başlıklardan yaka silkiyor. Ancak, Texaslı bar-kitap evi The Wild Detectives; insanları okumaya teşvik eden "Litbaits" isimli kampanyasıyla clickbait ucuzluğunu alıp eğlenceli ve etkili bir araca dönüştürüyor.

Dieste tarafından hazırlanan "Litbaits" kampanyası 6 Eylül Ulusal Kitap Okuma Günü ile başlamış. Önce The Wild Detectives sosyal mecralardaki hesaplarından magazinsel ya da skandal içeren haberler paylaşmaya başlamış. Sevgilisini intihara sürükleyen genç kız, çektiği selfie yüzünden ölen İngiliz genç, sentetik bir uyuşturucu nedeniyle deliren Londralılar... Haberler bildik "clickbait" başlıklarla yazılmış ancak tıklandığında gittiğiniz blogda, haber yerine bir roman (evet, romanının tamamını bir blog yazısı içerisinde!) buluyorsunuz. Başlıklar edebiyat klasiklerinin tek cümleli (ve günümüz mantığına uygun) şekilde yeniden yazılmış özetleri. Telifsiz klasik eserlerin seçildiği kampanyada, Romeo ve Jülyet, Oz Büyücüsü, Dorian Grey'in Portresi, Gulliver'in Gezileri gibi pek çok roman yer alıyor.

Kampanya; hem kitap evinin kendi hazırladığı haberler hem de #litbait etiketi üzerinde kullanıcılar tarafından yaratılan içeriklerle ilerliyor. Facebook ve Medium gibi mecraların özelliklerini başarıyla harmanlayan bunu yaparken de günümüzün ucuz haberciliğiyle dalga geçen; bir anlamda insanları kitap okumaları için trolleyen Litbaits, sosyal medyada büyük beğeni topluyor. The Wild Detectives tarafından verilen istatistiklere göre kampanyadan sonra Facebook etkileşimleri %150 artarken site trafiğinde %14.000 (evet 14 bin!) oranında bir patlama olmuş.



Geçtiğimiz hafta yazdığımız edebiyat klasiklerini 6 saniyede anlatmaya çalışan YouTube kampanyası gibi, bunda da başlıkların hangi kitap olduğunu tahmin etmeye çalışmak çok eğlenceli... İşin güzel yanı, kendiniz başlıklarınızı yaratıp oyuna katılabilirsiniz.

Görsel: Adweek - Design Taxi