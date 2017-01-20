İnsanlar için Kuş Yuvaları

Porky Hefer kuş yuvasına benzer mobilya tasarımlarıyla insana vahşi yaşamdaki yerini ve içgüdülerini anımsatıyor.

Güney Afrikalı tasarımcı Porky Hefer, New York’taki kişisel sergisinde bitki saplarıyla dokunmuş kuş yuvasına benzeyen mobilya tasarımlarını sergiledi. Yuvalar, rahatlama veya uyku amacıyla insanı ortamdan izole edecek şekilde tasarlanmış ve rahatlık açısından minderlerle desteklenmiş.



Hefer, uygun bulduğu bir kabuğa yerleşebilen bir tür deniz yengecinden esinlenerek her parçanın “yaşam alanı olması hedeflenen birer kabuk” olduğunu söylüyor. Çalışmalarında içgüdüselliği yüceltmek ve bu açıdan oyuncu bir yaklaşım sergilemek istediği görülüyor. Yuvarlak yapıların geniş ağızları tırmanmayı kolaylaştırıyor ve göz ve ağız gibi görünerek yuvalara vahşi yaşamın sakinlerini anımsatan bir hava katıyor.

Tüm parçalar Güney Afrika’daki yerel materyaller ve teknikler kullanılarak elle yapılmış. Çoğu çelik iskeletlere sarılan esnek bitki saplarıyla dokunmuş. Bazıları ise bitki sapı yerine deri kullanılarak yapılmış. Kuru otlar, kumaş yapraklar ve hint kamışı da dekoratif amaçlı olarak tasarımların parçası haline gelmiş.

Hefer'in önceki koleksiyonlarından örnekler:

Görsel: Rudi Geyser, Dezeen aracılığıyla

