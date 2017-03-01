İnsan Sesini Enstrümana Dönüştüren Mikrofon [SXSW 2017]

George Philip Wright’ın müzik prototipi yapmayı kolaylaştıran yapay zekalı mikrofonu Vochlea, SXSW 2017 Interactive Innovation Awards'da finale yükseldi.

SXSW 2017 Interactive Innovation Awards için 65 finalist açıklandı. George Philip Wright’ın geliştirdiği "Vochlea: Protoyping Music", 2016’da müzik dinleme deneyimimizi değiştiren teknolojileri konu alan Music & Audio Innovation dalındaki 5 finalistten biri oldu.

Herkes zihninde bir parça besteleyebilir ama zihindeki bu besteyi seslendirip duyulabilir hale getirmek o kadar kolay değil. Görsel bir fikriniz varsa onu hemen eskizle kaydedebilirsiniz. Peki müzisyen ya da besteci olarak hangi pratik aracı kullanabilirsiniz? Eskizin sesli dünyadaki karşılığı nedir? Bir müziğin prototipi nasıl yaratılabilir?

Müzikle ilgili yeni bir fikriniz varsa en kolay yolu o anda sesinizle ifade etmektir. İşte Vochlea tam da o ilham gelen anlar için yaratılmış.

Yapay zekayı kullanan müzik teknolojisi şirketi Vochlea'nın ürettiği aynı adlı cihaz, sesimizdeki tınıları algılayabiliyor, sesimize karşılık gelen enstrümanı buluyor ve böylece sesimizi gerçek zamanlı olarak tercüme ediyor. Kendinizi Beatbox yaparken hayal edin, çıkardığınız davul seslerinin gerçek davul sesine, mırıldanmalarınızın nefesli çalgılarla seslendirilmiş bir melodiye dönüştürüldüğünü düşünün. İşte Vochlea bunu yapıyor. Bu derece pratik olduğu için herkesin müzik yapmasına imkan tanıyan bir cihaz olduğu vurgulanıyor.

Deniz kabuğu şeklinde bir mikrofon olarak tasarlanmış Vochlea, hoparlörün sesini şekillendiriyor ve bu sesi bir enstrümanla eşleştiriyor. Şu an için eşleşme yapabildiği enstrümanlar; davul, gitar, bass ve nefeslilerden oluşuyor. Cihaza bağlanarak; kullanıcının birden fazla döngü oluşturmasına, çeşitli enstrümanları birleştirerek deney yapmasına, efektler ve bozulmalar ekleyebilmesine imkan veren bir kontrol paneli de mevcut.

Görsel: Vochlea