İnsan Hayatında Yaratıcılığı Etkileyen 10 Faktör [Cannes Lions 2017]

Yönetmen ve yapımcı Hermann Vaske, "Neden yaratıcıyız?" sorusunu sorduğu belgeseliyle yaratıcılığı etkileyen 10 değişkeni sıraladı.

Cannes Lions'ın ilk gününde yapımcı, yönetmen ve yazar Hermann Vaske, Why Are We Creative isimli oturumunda yaratıcılığı etkileyen 10 öğeyi sıraladı. Bunlardan bir kısmı tamamen duygu dünyamızda oluşan ve şekillenen değişkenlerken bir kısmı da doğumumuzdan itibaren temas halinde olduğumuz çevreyle ilintili. 2002'de hazırladığı televizyon belgeseli Why Are You Creative'in fragmanıyla açılışı yapan Vaske, konuşması boyunca 10 maddeyi birbiriyle ilişkileri eşliğinde yaratıcılığın kaynağını anlattı.

Bireyin doğduğu toplum içindeki kültürel değerler ve miras, kişinin karakterinde devraldığı temel değerlerini oluşturuyor. Ardından çocukluk geliyor. Kişinin hayal gücü, oynadığı oyunlarla birlikte gelişiyor ve doğrudan yaratıcılığı tetikliyor. Kader ise sanatçıların kendilerinde gördüğü ve adadığı bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü kimi insanlar varoluşlarında yaratıcılığın ve üretmekten başka bir seçeneğin olmadığını düşünüyor. Hırs ise Dünya üzerinde Güneş'in enejisiyle uçarak tur atan Solar Impulse'ın pilotları gibi yeni ve farklı başarıların peşinden giden insanlar için yaratıcılığın kaynağı oluyor.

Yetenekli bireyler için para da yaratıcılığı tetikleyen bir faktör olarak karşımıza çıkabiliyor. Vaske bu noktada Game of Thrones'un yaratıcısı George R.R. Martin'i örnek veriyor. Cinsellik ise insan doğasında bulunan bir içgüdü olarak bizleri yaratıcılığa sevkediyor. Takeshi Kitano da bu maddenin ünlü ismi olarak karşımıza çıkıyor. Başkaldırı da öfkenin içinde barınan enerjiyi açığa çıkaran bir başka yaratıcılık kullanım kaynağına dönüşüyor.

Korku da insanın içinde yaşayan ve sürekli daha farklı iz bırakacak çalışmalara imza atmayı tetikliyor. Korkuların en büyüğü olan ölüm korkusu da karşımıza Vaske'nin 9. maddesini, ölümsüzlüğü çıkarıyor. Sanatçılar da fiziksel olarak yaşamları son bulsa da eserleriyle ölümsüz olmak için yaratıcı olurlar. Son olarak tinsellik veya maneviyat da kişinin yaratıcılığı doğumuyla birlikte elde ettiği düşüncesine dayanıyor.

Görsel: Cannes Lions