İnsan Bedenine Dair Absürt ve Deneysel Animasyonlar

Esteban Diacono, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı 3 boyutlu animasyonlar için deforme, absürt ve akışkan hareketlere sahip figürler yaratarak deneysel tasarımlar üretiyor.

Arjantinli haraketli grafik tasarımcısı Esteban Diacono; Fox, FX ve Discovery Channel’ın da dahil olduğu şirketler için ustaca hazırlanmış dijital çalışmalar üretiyor. İşlerinden arta kalan zamanlarda ise her gün birkaç saatini insan vücudunu konu alan rahatsız edici ve bir o kadar muhteşem animasyon serisi üzerinde çalışarak geçiriyor.



Diacono’nun animasyonlarında bezgin, ileri yaşta, deforme, obez ya da kaslı figürler; ayna, balon ve benzeri materyallerle kaplı vücutlarıyla ve akışkan hareketlerle karşımıza çıkıyor. Tasarımcı için bu seri, ticari kısıtlamalar olmaksızın özgürce yaratıcılığını ortaya koymanın ve Houdini gibi yeni animasyon araçlarıyla yapılabilecekleri öğrenmenin bir yolu. Diacono, bu deneylerin yaklaşık 8 ay önce başladığını belirtiyor. Küçük denemelerle başladığı bu çalışmaları, daha disiplinli ilerleyebilmek ve kendisini işi bitirmeye zorlamak amacıyla Instagram’a yüklemeye karar vermiş.

Esteban Diacono (@_estebandiacono)'in paylaştığı bir gönderi ( 28 Haz 2017, 07:29 PDT )

Esteban Diacono (@_estebandiacono)'in paylaştığı bir gönderi( 17 Haz 2017, 06:48 PDT )

Esteban Diacono (@_estebandiacono)'in paylaştığı bir gönderi ( 16 Haz 2017, 10:07 PDT )

Esteban Diacono (@_estebandiacono)'in paylaştığı bir gönderi ( 13 Haz 2017, 15:06 PDT )

Esteban Diacono (@_estebandiacono)'in paylaştığı bir gönderi ( 9 Haz 2017, 18:33 PDT )

Esteban Diacono (@_estebandiacono)'in paylaştığı bir gönderi ( 16 Şub 2017, 10:17 PST )

Görsel: Facebook