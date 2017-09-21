İndirimin Frekansı Koçtaş'ta

Koçtaş yerel pazarlarda radyo spotu yapmak yerine istasyonun frekansına denk gelen fiyatlarla ürünlerini tanıttı.

Nalburlar küçük şehirlerde hala etkin bir şekilde varlık gösteriyor. Bu tip bölgelerde nalburlar Koçtaş gibi yapı marketlerin de en büyük rakiplerinden. Bu nedenle tüm yerel radyo kanalları nalburların spotlarıyla doluyken Koçtaş rekabette öne geçebilmek amacıyla radyoyu farklı bir şekilde kullanmaya karar vermiş ve ortaya "İndirimin Frekansı" isimli kampanya çıkmış.

Klasik radyo spotu mantığından farklı bir şekilde işleyen çalışma radyo reklamcılığına farklı bir bakış sunuyor. Medina Turgul DDB tarafından hazırlanan kampanyada radyoların frekansları Koçtaş reklamına dönüştürülüyor. Yani, her bir frekans aynı rakama denk gelen indirimli fiyatlarla değişiyor. Örneğin, 92.5 FM jingle'ı çıkıyorsa, hemen ardından 92.5 TL'lik lamba duyuruluyor.

Tüm gün yayında kalan "İndirim FM" üzerinden reklamı yapılan Koçtaş ürünleri o hafta sonu normalin üzerinde talep görmüş. Koçtaş da klasik radyo spotu yerine hem yeni bir kullanım yaratarak ayrışmış, hem de bütçeyi çok daha etkin bir şekilde kullanmayı başarmış. Düşük bir medya bütçesiyle ürün taleplerini artırmayı başarmış.

İndirimin Frekansı projesi, Kristal Elma promosyon, aktivasyon, doğrudan pazarlama kısa listesinde yer alıyor.

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Reklamveren: Koçtaş

Reklam Ajansı: Medina Turgul DDB