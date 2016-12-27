Indiana Jones ile Akira'yı Buluşturan Sürükleyici Kısa Film

Vitaliy Shushko tarafından hazırlanan X-STORY, hazine avcılığını uzak geleceğe taşıyarak tek bir kelime dahi kullanmadan hikayesini anlatmayı başarıyor.

Yönetmen, yazar ve sanat yönetmeni Vitaliy Shushko öncülüğünde küçük bir ekibin iki yıllık emeği sonucu hazırladığı X-STORY, günümüz kült yapımlarına selam vererek işlenen bir sessiz kısa film. Bir kolu biyonik protez olan kahramanımız Blade Runner ve Akira gibi dev binaların olduğu bir şehirde yolculuğuna başlıyor. Hazine avcısı, hedefine ulaşmak ve zengin olmak adına binbir zorluğun üstesinden gelmeye hazır.

Motosiklet tasarımıyla da Akira'ya doğrudan bir selam çakan X-STORY, hazine peşinde koşmasıyla da Indiana Jones'la yakınlık kuruyor. Bir kısa film değil de, video oyunu olsa da dünya içinde uzun uzun gezsek, hissini insanın içine bırakıyor.

Görsel: Vimeo