İnce Detaylarla İşlenmiş Tsunami Resmi 3 Yılda Tamamlandı!

Manabu Ikeda, 2011’deki tsunamiyi ve nükleer krizi içine alan aşırı detaylı otobiyografik resmi Rebirth'ü 3 yılı aşkın bir sürede tamamladı.

Japon sanatçı Manabu Ikeda, sembolizmle zenginleştirilmiş karmaşık sahneleri yavaş yavaş ve istikrarlı bir şekilde doğaçlayan bir sanatçı olarak biliniyor. Rebirth (yeniden doğuş) isimli yeni çalışmasında, enfes kalem ve mürekkep desenleriyle işlenmiş bir kiraz çiçeği ağacına 3 metre yüksekliğinde ve 4 metre genişliğinde şiddetli bir dalganın çarpma anını resimlemiş. Ikeda’nın bu çalışması 2011’deki tsunamiye ve tsunamiyle birlikte yaşanan Fukushima'daki nükleer reaktör krizine cevap niteliğinde.



Ikeda’nın Rebirth’ü bitirmesi 3 yıl, 3 ay ve 12 gün sürmüş. Toplamda 9.520 saat süren çalışma süresince Ikeda, 400 kalem ucu kırmış, 20 şişe mürekkep bitirmiş ve resmin yüzeyi 12,08 metrekareye ulaşmış.

Resmin tamamlanması için var gücüyle çalışan Ikeda bu süreçte 2 kızına babalık yapmış, sağ omzunda çıkığa neden olan bir de kaza geçirmiş. Yalnızca toplumsal değil, otobiyografik bir eser olma özelliği de taşıdığı için bu olaylar da resmin içinde anlatılmış.

Rebirth’de felaket anının bütün detayları görülebiliyor: Tren ve uçak kazaları, patlamalar, çadırlara sığınan insanlar... Büyük resme uzaktan bakıldığında ise dalgalarla çarpışan ağaçların canlı pembe yaprakları ve kökleriyle çok daha sağlam durduğu görülüyor. Başka bir deyişle bu, bir babanın çocuklarına miras bıraktığı dünyadan umutlu olma isteğiyle güçlendirilmiş bir resim. Kompozisyon içinde bu dünyaya dair bazı çirkinlikler barındırıyor olsa da bütüne bakıldığında güzelliğiyle göz kamaştırıyor.

Görsel: The Creators Project ile, Chazen Museum of Art