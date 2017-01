İllüstrasyonlarla Leonard Cohen'in Kariyerinin Son Dönemi

Red Bull, Sadi Güran ile birlikte çalışarak geçtiğimiz Kasım ayında aramızdan ayrılan Leonard Cohen'in kariyerine yeniden canlandırarak sanatçıyı anıyor.

Kanadalı yazar, şair, müzisyen ve söz yazarı Leonard Cohen, ilk şiir kitabını 1956'da yayınlıyor. 1967'de ise ilk albümü olan Songs of Leonard Cohen'i yayınlıyor. Ve o günlerden bugüne kadar Leonard Cohen, sanat dünyasında kendine ait bir yeri olan karakterler arasına giriyor. Birçok onur listesinde yer alan sanatçı Kanada'nın en sivil şeref madalyasına da sahip. Bunların her biri sanatçının kariyeri boyunca attığı adımlarla ve üzerimizde bıraktığı izle perçinlendi.

Red Bull, sanatçının yaşamını taçlandırmak adına hazırladığı çizgi hikayede kariyerinin son 3 yılına odaklanıyor ve geçmiş yıllara göre daha dingin bir yaşantı sürmesine rağmen ürettiği büyük işleri öne çıkarıyor. Cem Kayıran'ın yazdığı ve Sadi Güran'ın çizdiği hikaye sanatçının Yeni Zelanda'da verdiği son konseriyle başlıyor ve 7 Kasım 2016 gününe kadar devam ediyor.

Old Ideas isimli albümünün ardından 125 konserlik bir turneye çıkan Leonard Cohen, turnenin son konserini Yeni Zelanda’da Auckland’da Vector Arena’da vermişti. Sonra yayınladığı iki albümle turne yapmayan Leonard Cohen, kariyerinin son konserini Yeni Zelanda’da vermiş oldu.

Uzun soluklu turnenin ardından kendini kısa süre içerisinde stüdyoda bulan Cohen, 2014 yılında on üçüncü stüdyo albümünü yayınlıyor. Popular Problems ismini taşıyan albüm, Cohen’in doğum gününün haftasında yayınlanıyor. Aralarında The Telegraph, The Guardian ve Exclaim! gibi prestijli yayınların da bulunduğu birçok mecra, albümü bir “başyapıt” olarak tanımladı.

Cohen’in basın mensuplarıyla birlikte Popular Problems’ı dinlediği bir etkinlikte doğum günü konusuna değiniliyor. Kanadalı müzisyen, ailesinde doğum günlerinin pek fazla kutlanmadığını ve kendisi için de bir şey ifade etmediğini söylüyor. Yine de Cohen’i yeni bir yaşa girerken heyecanlandıran başka bir şey olduğu da kısa bir süre sonra ortaya çıkıyor.

Her ne kadar Leonard Cohen sahnelerden uzak olsa da, 2014 ve 2015 yıllarında iki harika konser albümü peşi sıra yayınlanıyor. İlk olarak Dublin’de verdiği bir konser, 3 CD’den oluşan nefis bir derlemeye piyasaya sürülüyor. Ardından da Cohen’in son turnesinden konser ve soundcheck’lerde yapılmış kayıtların bir derlemesi olan Can’t Forget: A Souvenir of the Grand Tour albümü raflarda yerini alıyor. İkinci albümde yer alan Got A Little Secret, müzisyenin kariyerinin son konseri olan Auckland konserinde kaydedilmiş.

İlk sezonuyla kısa sürede bir fenomene dönüşen True Detective’in ikinci sezonunun tema müziği Leonard Cohen imzası taşıyor. Müzisyenin Popular Problems albümündeki Nevermind parçası, dizinin ikinci sezonuna dair en güzel detay olarak hafızalarda yer ediyor.

Leonard Cohen’in hayatındaki en önemli ilham kaynaklarından biri olan Marianne Ihlen, 81 yaşında hayatını kaybediyor. 1960’ların başlarında tanışan ve Yunanistan’da birlikte yaşamaya başlayan ikili, sanat dünyasının tanıklık ettiği en karakteristik aşk hikayelerinden birinin kahramanları olarak anılıyor. Cohen’in, birçok şarkısında izini görebileceğiniz Marianne Ihlen’in ölümünün ardından kaleme aldığı mektup da epey konuşulmuştu.

21 Ekim 2016’da son Leonard Cohen albümü yayınlanıyor. Müzisyenin çeşitli sağlık sorunları sebebiyle Los Angeles’taki evinde kaydedilen albümün prodüksiyonunu oğlu Adam Cohen ve kariyeri boyunca Pink Floyd, Michael Jackson, Jeff Beck ve nice efsaneyle çalışmış olan Patrick Leonard üstleniyor. Birçok müziksever tarafından Cohen’in 60’lara dönüşü olarak tanımlanan You Want It Darker, Kanadalı müzisyenin kariyerinin çeşitli safhalarında birlikte çalıştığı Sharon Robinson’ın bir bestesini de barındırıyor.

Kariyeri boyunca müziğin yanı sıra şiir, roman, resim gibi farklı dallarda üretimlerini sürdüren, farklı yaşam tarzlarını, kültürleri, gelenekleri ve anlayışları araştıran, deneyimleyen Leonard Cohen, kendine has bir anlatım dili oluşturmayı başardığı ve her anında farklı hazların gizli olduğu yolculuğunun sonuna 7 Kasım günü geldi. On dördüncü stüdyo albümü You Want It Darker’ın yayınlanmasının üç hafta sonrasında, 82 yaşında hayatını kaybeden Leonard Cohen için dünyanın dört bir yanında anma etkinlikleri düzenlendi.

