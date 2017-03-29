İlhamını Daktilolardan Alan Kablosuz Klavye

Lofree, daktiloyu andıran retro görüntüsünün yanı sıra kablosuz kullanım özelliği sunan hafif bir mekanik klavye.

Lofree, kablosuz bir mekanik klavye. Görünümü ise daktiloları andırıyor, retro ve sevimli. Ama özellikleri o kadar da retro değil. Kablosuz kullanılabilen Lofree uzun pil ömrü, farklı cihazlarla uyumu, ışıklı tuş takımı ile günümüz teknolojisinden de yararlanıyor. Böylece şık göründüğü kadar işlevsel bir ürün sunuyor.

Lofree hafif ve kullanışlı bir klavye. Sadece evde kullanmak için değil; açık ofiste veya dışarıda çalışanların kolaylıkla yanlarına alabileceği, taşınabilir bir cihaz. Üstelik de son derece şık görünüyor!



Lofree mekanik bir klavye, tıpkı bir daktilo gibi tkır tıkır yazıyor. Daktiloları sevenler için hoş bir nostalji yaşatıyor. Evde klavye tıkırtısına dayanamayan birileri varsa o biraz sorun olabilir tabii ama mekanik klavyenin artısı sadece sesi değil; daha dayanıklı olması ve komutu daha hızlı alması nedeniyle de uzun yıllardır oyuncu camiasının tercihi mekanik klavye aslında. Lofree ise sadece oyun oynayanların değil; tasarımcı, yazılımcı ve yazar-çizerlerin de kullanacağı bir mekanik klavye.

En önemli özelliği dilediğinizde yan tarafındaki bir düğme aracılığıyla Bluetooth özelliğini açıp kapayarak kablosuz veya kablolu kullanabilmeniz. Pil ömrü normal klavyelere göre 4 kat daha uzun. Uykuya geçme özelliğiyle de pil ömrünün daha da uzatılması sağlanmış. Pil; klavye arka ışıklarını ne kadar çalıştırdığınıza göre 1 hafta ile 6 ay arasında dayanabiliyor. Arka ışık demişken, farklı ışık seçenekleri bulunuyor. İsterseniz tüm klavyeyi, isterseniz sadece tuşları aydınlatmak mümkün.

Lofree, çoğu mekanik klavyenin aksine hemen hemen tüm cihazlarla uyumlu, buna Apple'lar da dahil. Yani Mac bilgisayarınız, iPhone'unuz ya da iPad'inizi de kolaylıkla Lofree ile kullanabiliyorsunuz. macOS kısa yolları Lofree'de de çalışıyor. Klavye aynı anda 3 farklı cihaz ile eşleme yapılabiliyor. Mac, iOS, Windows ve Android cihazlarınızı istediğiniz gbi bağlayabiliyorsunuz. Dilerseniz telefona dilerseniz akıllı televizyona, dilerseniz de bilgisayarınıza klavye üzerindeki bir kontrol ile anında geçiş yapabiliyorsunuz.

Lofree'de farklı bir sürü denemeden sonra Gateron mekanik switchlerin kullanılmasına karar verilmiş. En iyi daktilo sesine bununla ulaşılmış. Tuş takımı ise parmaklarınıza uyum sağlayacak yuvarlak tuşlardan oluşuyor ve yazma keyfini artırıyor. Lofree'nin 6 derecelik açısı ise ergonomik bir kullanım sağlıyor.

Renk seçenekleri şimdilik beyaz, turkuaz ve siyah. Lofree'nin videosunda ve Instagram hesabında farklı renk denemeleri var. Örneğin kırmızı klavye ya da pembe tuş takımı gibi seçenekler görülebiliyor. Bunlar deneme üretimler için yapılmış renkler, henüz mevcut değil ama Lofree yaratıcıları fabrikalarıyla görüştüklerini ve yeni renkler için Indiegogo kampanyasının bitiminden sonra harekete geçeceklerini söylüyor. Türkçe ya da başka dil desteği henüz bulunmuyor ama bu konuda da çalışmalar var.

Indiegogo kampanyası şimdiden hedef fona ulaşmış. Nisan ayı gibi seri üretimin başlatılıp teslimatın yapıması hedefleniyor.







Görsel: Indiegogo