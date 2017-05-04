İlaçlarınızı Almanızı Hatırlatan Akıllı Kapak

Pillsy; akıllı telefonunuza yüklenen uygulama sayesinde size ilacınızı almayı hatırlatan bir kapak.

Yapılan bir araştırmaya göre, ilaçların alınması gerektiği şekilde alınmaması yüzünden Amerika'da her yıl 125 bin kişi hayatını kaybediyormuş. Bir başka araştırma ise ilaç kullananların %75'inin ilacı almayı atladığını veya önerilenden daha düşük dozda aldığını söylüyor. Yani özetle, ilaç kullanma alışkanlıklarımız kötü. Fakat şu teknoloji çağında bir sorun varsa çözümü de var elbette. İşte Pillsy, davranış bilimi temelli uygulamasıyla ilacınızı almanızı sağlayan akıllı bir ilaç kapağı.

Pillsy, her gün çok sayıda farklı ilaçlar alanlar için düşünülmemiş. Günlük 7 ve altı ilaç kullanan kişiler Pillsy için ideal. Özellikle vitamin gibi genelde unutulan takviyelerde gayet işlevsel. Pillsy için ilham tam da buradan gelmiş zaten. Yaratıcısı Jeff LeBrun, eşinin bir türlü düzenli olarak vitaminlerini alamadığını görünce bir şeyler yapmaya karar vermiş.

Pillsy, akıllı telefona yüklenen ilaç hatırlatıcı uygulamalardan farklı. Zira Pillsy sadece bir uygulama değil, bir de akıllı kapağı var. Çocuk kilitli veya normal olmak üzere iki seçenekte gelen kapaklar standart ilaç şişelerine olacak şekilde tasarlanmış. Bu kapakların iOS veya Android üzerinden çalışan uygulamayla eşleştirilmesi çok kolay. Kapağı takıyorsunuz ve telefonunuzun Bluetooth'unu açıyorsunuz. Bu kadar! Sonrasında kayıt işlemlerini tamamlayıp ilaçlarınızı ve doz bilgisini giriyorsunuz. Geniş veri bankası sayesinde hemen hemen her ilacı sistemde bulmanız mümkün.

Bluetooth üzerinden uygulamayla konuşan kapak, her açıldığında bunu algılayıp uygulamaya bildirecek sensörlerle donatılmış. Belirttiğiniz saatte kapağı açmazsanız, hem uygulama SMS, uyarı ve arama yoluyla size anımsatma yapıyor; hem de kapak ışıklı ve sesli uyarı veriyor. Pillsy, o gün kapağı hiç açmadığınızı hatırladığı gibi, daha önce zaten açıldığını da hatırlıyor. Böylece hem ilacı unutmanın, hem de dalıp iki kere almanın önüne geçmiş oluyorsunuz. Bu özellikle ilaç sizin için değil de, bir aile üyesi içinse önemli zira örneğin çocuğunuza ilacını eşiniz daha önce verdiyse, siz bir daha vermemiş oluyorsunuz.

Bunun dışında Pillsy, ilaç programınızı izliyor. Aile paylaşma özelliği sayesinde aile üyelerinizin günlük ve haftalık ilaç alım tablolarını görmenize olanak veriyor. Örneğin, büyük annenizin ilaçlarını düzenli alıp almadığını takip edebiliyorsunuz. Bunun dışında Pillsy; şişede kaç ilaç kaldığı bilgilendirmesini yapabiliyor, ilacın bitmesine yakın size uyarı veriyor.

Tam şarj ile 12 ay dayanan Pillsy, farklı renk seçeneklerinde geliyor. Ürünün satışına dün itibariyle başlandı.

Görsel: Pillsy