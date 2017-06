İlaç Sektörünün İtibarını Tedavi Etmek [Cannes Lions 2017]

Pfizer'in ilaç alanında yaratılan olumsuz algıyı kırdığı Before it Became a Medicine kampanyasının dönüm noktaları.

İlaç sektörünün varlığı ve tüm inovasyonları insanların yaşamını uzatmak için gerçekleşiyor. Bir grup insan yeni ilaçlar bulmak ve hastalıklara çare olmak için büyük bir çaba ve emek harcıyor. Ancak toplumun genelindeki kanı ilaçların ücretsiz olması gerektiği ve bunların zaten kazanılmış bir hak olduğu. Pfizer, sağlık sektörünün de bir bilim olduğunu ve insanların görmediği laboratuvarlarda yapılan çalışmaların bu araştırmalar için kıymetli olduğunu göstermek için Before it Became a Medicine isimli bir kampanyaya imza attı. Kampanyanın amacı, ilaçların ilaç olmadan önceki hikayesini topluma anlatmak. Lions Health'te gerçekleşen A Cure for Reputation isimli oturumda Pfizer'den Dana Gandsman (Senior Director, Reputation Communications) ile Ed Harnaga (Vice President, Corporate Affairs) ve kampanyanın yaratıcı ajansı HealthWork'ten Denise Henry kampanyanın sürecini anlattı. Kampanyanın temel amacı, ilaç şirketlerinin kamuoyunda düşen itibarını yeniden yükseltmekti. 60 saniyelik bir TV filmiyle duyurulan kampanya kanser ve aşı alanında çalışan 5 Pfizer bilim adamına yer veriyor. Ayrıca Pfizer, hazırladığı mikrosite üzerinden de bilim insanlarıyla hastaları buluşturan kısa hikayeler paylaşılıyor. Onkoloji Ar-Ge bölümünün lideri Bob Abraham ile akciğer kanseri hastası olan Matt Hiznay'in buluşmasını anlatan film de bunlardan öne çıkanı. Ed Harnaga, ilaç sektörünün temel sorunu olarak, topluma karşı bilim insanından fazla iş adamlarının lanse edilmesini gösterdi. Çünkü takım elbiselerin yarattığı algı, perde arkasında çalışan laboratuvar önlüklü bilim insanların silinmesine sebep oluyor. Bu aşamada da bilimi öne çıkarmak algının değişmesindeki unsur olmuş. Pfizer'in kampanya boyunca attığı bir diğer adım da veri analizi olmuş. "Pharma does so much good, yet illicits much hate. Medicines offer hope for a better life." @edharnaga #CannesLions #OgilvyCannes @Verywell

— Ogilvy & Mather (@Ogilvy) 17 June 2017 Gerçeği veriyle arayan Pfizer; kanser, sigara tedavisi, aşı gibi metrikleri ortaya çıkarmaya başlamış. Kampanya boyunca ilaç değil bilim öne çıkarıldığı için de kamuoyundaki görüşleri değiştirmeyi başarmış. Çünkü bir madde ilaca dönüşmeden önce 1.600 bilim insanı, 87 farklı protein iskeleti, 500 bin laboratuvar testi, 5 bin araştırma bileşeni, 12 yıllık buluşlar ve gelişmeler, 36 klinik testi ve 8.500 gönüllü hasta değer yaratıyor. Corporate reputation problem in pharma summed up: "Too many suits, not enough lab coats." @edharnaga #CannesLions #OgilvyCannes @Verywell

— Ogilvy & Mather (@Ogilvy) 17 June 2017 Görsel: Twitter, BBDO, Ogilvy

