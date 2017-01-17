IKSV, Kültür Sanata Meraklı 1.000 Üniversiteli Arıyor!

Eczacıbaşı Topluluğu'nun desteğiyle hazırlanan IKSV Kültür Sanat Kart ile üniversiteliler IKSV etkinliklerine sene boyunca katılım hakkı kazanacak.

Bu yıl 45. yılını kutlayan İstanbul Kültür Sanat Vakfı, üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir adım atıyor. 18 - 25 yaş aralığındaki 1.000 öğrenciye tüm IKSV etkinliklerinde kullanabilecekleri 250 TL değerinde IKSV Kültür Sanat Kartı armağan edilecek.

Öğrenciler dilerse birkaç etkinlikte çoklu bilet satın alabilecek dilerse de birçok etkinliğe ayrı biletler satın alabilecek. Proje, 2017'de 75. yılını geride bırakan Eczacıbaşı Topluluğu'nun desteğiyle hayat geçiyor. Ve önümüzdeki yıllarda da uygulamanın devam etmesi planlanıyor.

IKSV Kültür Sanat Kart başvuruları ise 23 Ocak - 11 Şubat arasında 1.000 Üniversiteli Aranıyor internet sitesi üzerinden gerçekleşecek. Başvurular sırasında sorulacak soruya doğru yanıt verenler arasından yapılacak çekilişle ise kartların kazananları belirlenecek.

IKSV'nin düzenlediği etkinliklerin sene boyunca renkli isimlere ev sahipliği yaptığı ve ekonomik olarak da rasyonel fiyatlar belirlediği göz önüne alınırsa bu şanslı 1.000 öğrenci sene boyunca hayal ettiği pek çok etkinliğe gönül rahatlığıyla katılacak.

Görsel: IKSV