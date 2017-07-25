İklim Değişikliğini Temsil Eden Duman Bayrak

​John Gerrard, atmosferdeki karbondioksit miktarının yarattığı tehditi Western Flag adlı siyah dumandan bir bayrak simülasyonuyla vurguluyor.

İrlandalı sanatçı John Gerrard’a göre 20. yüzyılın bize bıraktığı en büyük miras, atmosferde yükselen yoğun karbondioksit oranları. Sanatçının Western Flag adlı filmindeki dumandan bayrak yerleştirmesi, bu görünmeyen gaza, bu küresel riske bir görsellik kazandırmayı amaçlıyor. Filmdeki görüntüye bakıldığında bayrak yerleştirmesinin gerçek olduğu zannediliyor ancak bunun sanal bir simülasyon olduğunu şimdiden belirtelim.





Gerrard’ın dumandan bayrak filmi, Londra’da Somerset House adlı kültür merkezinin avlusunda, 22 Nisan Dünya Günü dolayısıyla bir hafta boyunca dev ekranda sergilenmiş. Projenin sergilendiği bölge, 20. yüzyılın başında Texas'ta keşfedilmiş geniş bir petrol sahası olan Spindletop. Burası aynı zamanda günde 100.000 varil petrol çıkaran Lucas petrol kuyularının da bulunduğu bu bölge. Bir zamanlar oldukça değerli olan bu alanların şu an tamamen verimsiz ve değer kaybetmiş yerler olması dikkat çekici. Western Flag de bölgenin eski haliyle bugünkü hali arasındaki zıtlığın altını çiziyor.

Gerrard, bayrak simülasyonunu yaratmak için gerçek zamanlı grafik yazılımlarını kullanmış. Bu yazılım, bölgenin fotoğrafik haritasını bilgisayar koduna dönüştürerek yapılandırılmış. Ekranda gösterilen sahne, yayın süresi boyunca, en son fotoğrafik kayıtlarla, saniyede 50 kare hızla sürekli güncellenmiş. Böylece manzara, gerçek yaşamla paralel ilerlemiş. Dolayısıyla güneşin doğuşu, değişen ışık - gölge seviyeleri gibi detaylar ekranda da gerçek yaşamla aynı anda gösterilmiş. Gerçekçi görünüm için bayrağın hareketleri de hiçbir şekilde kendini tekrar etmemiş.

Görsel: John Gerrard