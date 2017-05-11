İklim Değişikliğine Dikkat Çeken Dev Eller

Lorenzo Quinn, Venedik Bienali'nde sergilenmek üzere Büyük Kanal'a yerleştirilen Support isimli heykeliyle iklim değişikliği konusunda acil çözüme ihtiyaç olduğunu hatırlatıyor.

İklim değişikliği, patlamaya hazır bir bomba gibi ve elimizi çabuk tutup onu etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Italyan sanatçı Lorenzo Quinn, konunun aciliyetine dikkat çekmek amacıyla dev bir heykel yaptı ve heykel 2017 Venedik Bienali dahilinde Venedik Kanalı’nda sergileniyor.



Birbiriyle ilişki kuran insan bedeni parçalarından oluşan işleriyle tanınan Quinn, yeni heykelinde de aynı anlayışa bağlı kalmış. Heykel Venedik Kanalı içinden yükselen ve boğulmamak için Ca’ Sagredo Oteli binasına tutunmuş bir çift elden oluşuyor. Support (destek) adlı heykel, küresel ısınma konusunda hemen harekete geçmezsek çok geç olacağına işaret ediyor. Lorenzo Quinn, yüzyıllardır insanlığa ilham vermiş olan Venedik’in de iklim değişikliği nedeniyle sular altında kalma riskiyle karşı karşıya olduğunun altını çiziyor.



Hem kurtuluşu hem de yıkımı hissettiren Support ile sanatçı, insanların değişim yaratabilme ve kendilerini çevreleyen dünyayı dengeleyebilme becerisine sesleniyor. Umudu canlı tutarken durumun kırılganlığını öne çıkarıyor.

Lorenzo Quinn (@lorenzoquinnartist)'in paylaştığı bir gönderi ( 12 May 2017, 07:07 PDT )







Lorenzo Quinn (@lorenzoquinnartist)'in paylaştığı bir gönderi ( 11 May 2017, 10:32 PDT )

Lorenzo Quinn (@lorenzoquinnartist)'in paylaştığı bir gönderi ( 11 May 2017, 10:28 PDT )

Cate Love Camelia (@catelovecamelia)'in paylaştığı bir gönderi ( 14 May 2017, 05:00 PDT )

DJ HEAD (@dj_head_official)'in paylaştığı bir gönderi ( 14 May 2017, 00:56 PDT )

Görsel: Instagram