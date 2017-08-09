İki Tarafı Ayrı Ayrı Isıtan ve Kendi Kendine Toplanan Yorgan

SmartDuvet Breeze, iki taraf için farklı ısılar ayarlayabildiğiniz ve kendi kendini toplayan bir akıllı yorgan.

Çiftlerin genel sorunu, biri üşürken diğerine yorganlar fazla gelir. Biri üstünü açar, diğeri yorgana sarılır. İki yorgan bir çözüm ama o da, sarılıp yatma keyfini yok ediyor. İşte buna bir çözüm, yorganın iki tarafının sıcaklığını ayrı ayrı ayarlayabilen SmartDuvet Breeze ile geliyor. Üstelik bu yorganın sıcaklığı ayrı ayrı ayarlamak dışında bir marifeti daha var: Kendi kendini toplayabilmesi!

SmartDuvet Breeze aslında; CES 2017'de tanıtılan ve geçtiğimiz bahar aylarında Kickstarter kampanyasını başarıyla sonlandıran SmartDuvet isimli ürünün yeni ve iyileştirilmiş versiyonu diyebiliriz. Dolayısıyla bu ürün de önceki versiyonun yaptığı her şeyi yapabiliyor. SmartDuvet, ayrı bir yorgan değil, kendi yorgan kılıfınızın içine yerleştirdiğiniz şişme kafes şeklinde bir örtü. Bu nefes alan katman, çok hafif bir malzemeyle üretildiğinden fazla ağırlık yapmıyor. Yatağın altına gizlenebilen ve elektrik sağlayan bir kutuya bağlanan SmartDuvet; aktive edildiğinde içindeki hava haznesini şişirerek yorganınızı doğru pozisyona getiriyor (topluyor). Hatta akıllı telefonlar üzerinden çalışan uygulaması aracılığıyla yatağın toplanmasını istediğiniz gün ve saatleri önceden ayarlayabiliyorsunuz.

Yatağın kendi kendine toplanabilmesi başlı başlına harika. Daha önce benzer ürünler de görmüştük zaten. Ancak SmartDuvet Breeze'in en önemli artısı yatağın iki tarafı için ayrı ısı kontrolü sağlayabilmesi. SmartDuvet Breeze'de ısı kontrolünü uygulama aracılığıyla yaparak yorganınızın iki tarafı için farklı ısılar belirleyebiliyorsunuz. Yatak yapma ve ısı kontrolü sağlayan iki ayrı hava tüpü katmanına sahip olan SmartDuvet Breeze, ortam ısısına göre yorganın ısısını artırıyor ya da azaltıyor. Kısacası, hani ilk yatağa girdiğimizde henüz ısınmamış o buz gibi yorgan yerine, önceden ısıtılmış, sabah kalkarkenki yorgan kıvamında bir yorgan elde edebiliyoruz ya da yaz sıcağında fenalık geçirenler serinletici bir yorgana kavuşabiliyor. Ve kimse diğer taraf yüzünden acı çekmek zorunda kalmıyor. Bunların yanı sıra; entegre Wi-Fi teknolojisi sayesinde uzaktan çalıştırılabiliyor ve hafızaya alma özelliği ile de yorganın programlanabilmesi sağlanıyor.

SmartDuvet Breeze'in sağladığı bir başka fayda ise sağlık. Araştırmalara göre insanlar gecede en az 1 litre terleyebiliyormuş, ter ve nemin yarattığı ıslak ortam da bakteriler için parti ortamı olduğundan oldukça sağlıksız. SmartDuvet Breeze'in teknolojisi gerek ısıtmada gerekse soğutmada sizi kuru tutmak gibi bir özellik sunuyor. Böylece ortaya çıkan nemi yok ederek yatak böceklerini, tozları, maytları ve bakterilerini de azaltabiliyor. Üstelik sadece yorganın ısısını ayarlayarak tüm evi ısıtma / soğutma ile uğraşmadığınızdan oldukça çevreci de bir çözüm.

SmartDuvet Breeze Temmuz ayında başlattığı Indiegogo kampanyasında hedef fonu %3500 oranında geçerek büyük beğeni toplamış. Önemli teknoloji sitelerinde haber olan ürünün teslimatının Ekim ayında yapılması hedefleniyor.

Görsel: SmartDuvet

