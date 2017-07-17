İki Paralimpik Bisikletçiyi Takıma Dönüştüren Tasarım: PEP

Emre Özsöz'ün tasarımı PEP, iki farklı engelli bireyin tek bisiklette buluşarak birlikte yaşımasını sağlıyor.

Emre Özsöz tarafından paralimpik olimpiyat atletleri için tasarlanan PEP, kol gücüyle bacak gücünü birleştiriyor. İki kişilik bisikletleri bu alana odaklanarak baştan ele alınan PEP, ön koltuğunda ampüte atleti, arka koltukta ise bacak gücüne odaklanarak görme engelli bir bireyi ağırlayabiliyor.

PEP sayesinde iki paralimpik atlet tek bir dalda yarışa katılabilir. Bu sayede farklı tasarımların değer yarattığı paralimpik bisiklet alanında takım ruhunu açığa çıkarıyor. Tandem ve el bisikleti arasında bir körpü kuran tasarım 21. Uluslararası Bisiklet Tasarım Yarışmasında Excellent (Mükemmel) Ödülü'nü kazanmış.

Görsel: Emre Özsöz