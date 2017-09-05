IKEA 2018 Kataloğunu Ezberleyen Kız

IKEA 2018 kataloğunu tüm görsel detaylarıyla ezberleyen Yanjaa Witersoul, IKEA Singapur'un reklam kampanyasında marifetini sergiliyor.

Yanjaa Wintersoul, Moğolistan'da doğup İsveç'te büyümüş, eğitimini Kenya'da alıp ABD'ye yerleşmiş genç bir kadın. Onu özel kılansa bu çok kültürlülük değil sadece; çeşitli eğitim ve tekniklerle geliştirdiği inanılmaz bir görsel hafızaya sahip olması. O kadar ki IKEA da bu genç kadını keşfederek onu 2018 IKEA İnsan Kataloğu olarak seçmiş zira kendisi tüm kataloğu ezbere biliyor.

İki kez Dünya Hafıza Şampiyonu olan 23 yaşındaki Yanjaa Wintersoul; Singapur merkezli reklam ajansı BBH'nin radarına giriyor. Genç kadın 2018 kataloğunu bir haftada her ayrıntısıyla ezberliyor. IKEA kendisiyle önce Skype üzerinden bir görüşme yaparak söylediğini yapıp yapamadığını test ediyor. Daha sonrasında ise kendisini yüz yüze bir görüşme için çağırıyor ve ağızları açık kalıyor. Bu noktada Wintersoul "İnsan Katalog" olarak işe alınıyor ve Singapur, Tayland ve Malezya pazarlarında gösterime giren kampanyanın da yüzü oluyor.

Yanjaa'nın hafızası gerçekten etkileyici. Videoda Yanjaa'ya, raf, poster veya oyuncak gibi herhangi bir IKEA ürünü gösterip kaçıncı sayfada olduğunu soruyorlar ve kız anında doğru cevabı verebiliyor. Bu kadarla da kalmıyor, katalogda ön dişleri olmayan kız nerede veya göz doktoruna kimin gitmesi gerekiyor gibi çok detay sorulara bile doğru cevap veriyor. Her odanın neresinde ne var, en ince ayrıntısına kadar tarif edebiliyor. Videoda kıza soruları soranlar da kız cevap verdikçe şaşkınlığa kapılıyor.

Kıza bir senaryo ezberletmişler, ona göre cevap veriyor diyenler var. Öyle olmadığının ispatı için 6 Eylül'de Yanjaa, IKEA Singapur sayfasında Facebook Live üzerinden insanların hafızasını test etmesine izin verecek ve sorulan soruları canlı olarak cevaplayacak.

Künye:

Reklamveren: IKEA

Reklam AJansı: BBH, Singapur

Yaratıcı Yönetmen: Nikhil Panjwani

Görsel: IKEA