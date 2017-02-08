İçlerinde Karmaşık Yaratıklar Gizleyen Figürler

Claude-Olivier Guay, basit anatomik heykel figürlerinin içine telden karmaşık yaratıklar gizliyor.

Québec Montreal Üniversitesi’nde görsel sanatlar eğitimi alan sanatçı Claude-Olivier Guay, ilk bakışta karmaşık tel ve tüy yığınları gibi görünen heykeller yaratıyor. Aslında bu heykellerin hepsi farklı birer sır saklıyor ve basit hareketlerle insan figüründen bambaşka bir şeye dönüşebiliyor.

Kargaburunu elinden düşürmeyen Guay, telleri büküyor, katlıyor ve sonunda da anatomik kabuğun altından gizli yaratıklar çıkacak şekilde bir mekanizma kuruyor. Dıştan bakıldığında vitrin mankenlerine benzeyen dümdüz yüzeyleri manuel olarak manipüle ettiğinizde, içindeki diğer yaratık açığa çıkıyor. Örneğin La Tanière başlıklı kadın figürü, manipüle edildiğinde tamamen kızgın bir kurda dönüşüyor. Cénotaphe adlı eserinde ise bir erkek figürünün kafası, 40 adet çekirge içeren bir çekirge bulutuna dönüşüyor.

Görsel: Claude-Olivier Guay

