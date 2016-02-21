İçlerinde Başka Evrenler Gizleyen Dev Mekanik Figürler

Phlegm mekanik veya mimari detaylarla süslenmiş dev insan, robot veya hayvan figürleriyle murallar yaratıyor.

İngiltere’nin Sheffield şehrinde çalışmalarını sürdüren sokak sanatçısı Phlegm’in son muralı oldukça detaylı desenlerle donatılmış bir robot çiziminden oluşuyor. Sanatçının Avustralya’nın Melbourne şehrinde Chapel Sokağı’nda gerçekleştirdiği muralda, 5 katlı bir bina yüksekliğindeki robot figürü kafasının içinde şehir görünümünde bir yerleşim yerini saklarken resmedilmiş. Mekanik canavar, kafasının içindeki bu şehre -belki de evrene- fener tutarken tasvir edilmiş.



Robot muralın yapım süreci:

phlegm (@phlegm_art)'in paylaştığı bir gönderi ( 29 Tem 2017, 05:59 PDT )

Phlegm, diğer murallarında benzer bir yaklaşımla hareket ediyor ve dev figürleri mimari ya da mekanik detaylarla birleştiriyor. Manchester’da çizdiği yarı kuş yarı şato görünümündeki firgürler ve Toronto’da çizdiği binalardan oluşan insan figürü bu yaklaşımına en güzel örneklerden.





phlegm (@phlegm_art)'in paylaştığı bir gönderi ( 9 Ağu 2016, 12:41 PDT )

phlegm (@phlegm_art)'in paylaştığı bir gönderi ( 27 Eki 2016, 01:22 PDT )

phlegm (@phlegm_art)'in paylaştığı bir gönderi ( 21 Şub 2016, 23:50 PST )





phlegm (@phlegm_art)'in paylaştığı bir gönderi ( 20 Şub 2016, 20:28 PST )

Görsel: Instagram