İçi İçine Sığmayan Bir Basketbol Sahası

İtalya'daki Carlo Carra parkında yer alan basketbol sahası, Gue'nin tasarımıyla bildiğimiz saha anlayışına meydan okuyor.

İtalya'nın Allesandria kentinde yer alan Carlo Carra parkı alışık olduğumuz basketbol sahalarından hemen ayırt edilebilecek bir tasarıma sahip. Sicilyalı sanatçı Gue'nin (bu bir mahlas, kendini kurgusal bir karakter olarak tanımlıyor) eseri olan bu renk süzülüşü, iç içe geçmiş çok sayıda şekilden oluşuyor.

Sanatçı Playground adını verdiği çalışmada, eğri çizgilerin ve şekillerin hareketleri genişleten bir görsel ritme sahip olduğunu düşünüyor. Bu ritm, oyunu güçlendiriyor ve oyun alanında oynanan zorlu mücadelenin izlerini taşıyor.

Görsel: ugo galassi, designboom ile