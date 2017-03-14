İçeceğinizi Sesle Tatlandırın

Dentsu Beijing, Oxford Üniversitesi'nin araştırmasını temel alarak yarattığı "Sonic Sweetner" isimli bardakla tiz sesler yoluyla insanların içeceklerini daha şekerli algılamasını sağlıyor.

Çin'deki aşırı şeker tüketimi ve giderek artan obezite ciddi bir soruna dönüşürken, Dentsu Beijing bu konuya ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla ilginç bir araştırmayı kullandı. İnsanların şeker tüketimini azaltmayı hedefleyen çalışmada Oxford Üniversitesi araştırmacılarının bazı seslerin şeker algıyla olan ilişkisini inceleyen bir araştırma temel alındı.

Oxford Üniversitesi CrossModal Research Lab'den Dr. Charles Spence ve ekibinin duyular ve tat arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmada, tiz seslerin şekerlilik algısını artırırken bas seslerin buruk tat algısı yarattığına ilişkilin bulgular elde edilmiş. Dentsu Beijing de bu çalışmayı uygulamaya dökerek Şangay'da bulunan ve yenilikçi vizyonuyla tanınanXINCAFE'de denenmesini sağlamış.

Çalışma için "Sonic Sweetener" (Sonik Tatlandırıcı) adı verilen bir bardak üretilmiş. Bu bardak ile içeceğinizi içerken bir yandan da kulaklıklar üzerinden özel olarak üretilen müziği dinliyorsunuz. Işık ve ses ile yollanan uyarıcılar, insanların tadı şekerli olarak duyumsamasını sağlıyor. Çalışma için bardağın yanı sıra özel bir uygulama da geliştirilmiş.

Çalışma büyük ilgi çekmiş. Katılanların çoğu daha az şekere ihtiyaç cuymuş. Şu an için Sonic Sweetener satışta olan bir ürün değil, yalnızca bir prototip. Ancak beslenme alışkanlıkları ve şeker tüketimi konusunda gelecekte neler yapılabileceğine ve bilimin bu konuda nasıl kullanılabileceğine ilişkin önemli şeyler söylüyor.





Künye:

Reklam Ajansı: Dentsu, Beijing

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Kazuki Tsuburaku

Yaratıcı Yönetmen: Takamori Kadoi

Sanat Yönetmeni: Atsushi Fujimaki

Reklam Yazarı: Takamori Kadoi, Si Tan

Planlama: Takamori Kadoi

Ses Yapım: LADER PRODUCTION

Ses Tasarım: Chester Beatty

Yapımcı: Ryo Harada, Shinji Takahashi, Ryuta Ohara

Teknik Danışman: Qian Wang

Ürün ve Web: Imgsrc Shanghai

Ürün Tasarım: Yuki Zetsu, Kazuya Otsuka

Teknolojist: Yaguchi Electric Corp. Dai Takahashi

Film Yapım/ Yönetmen: Taiki Soma

Görüntü Yönetmeni: Sie Ruiming

Işık: Sun Yatao

Yönetici Yapımcı: Taiki Soma, Chow Xin Yi

Görsel: YouTube