İçeceğinizi Sesle Tatlandırın
Dentsu Beijing, Oxford Üniversitesi'nin araştırmasını temel alarak yarattığı "Sonic Sweetner" isimli bardakla tiz sesler yoluyla insanların içeceklerini daha şekerli algılamasını sağlıyor.
Çin'deki aşırı şeker tüketimi ve giderek artan obezite ciddi bir soruna dönüşürken, Dentsu Beijing bu konuya ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla ilginç bir araştırmayı kullandı. İnsanların şeker tüketimini azaltmayı hedefleyen çalışmada Oxford Üniversitesi araştırmacılarının bazı seslerin şeker algıyla olan ilişkisini inceleyen bir araştırma temel alındı.
Oxford Üniversitesi CrossModal Research Lab'den Dr. Charles Spence ve ekibinin duyular ve tat arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmada, tiz seslerin şekerlilik algısını artırırken bas seslerin buruk tat algısı yarattığına ilişkilin bulgular elde edilmiş. Dentsu Beijing de bu çalışmayı uygulamaya dökerek Şangay'da bulunan ve yenilikçi vizyonuyla tanınanXINCAFE'de denenmesini sağlamış.
Çalışma için "Sonic Sweetener" (Sonik Tatlandırıcı) adı verilen bir bardak üretilmiş. Bu bardak ile içeceğinizi içerken bir yandan da kulaklıklar üzerinden özel olarak üretilen müziği dinliyorsunuz. Işık ve ses ile yollanan uyarıcılar, insanların tadı şekerli olarak duyumsamasını sağlıyor. Çalışma için bardağın yanı sıra özel bir uygulama da geliştirilmiş.
Çalışma büyük ilgi çekmiş. Katılanların çoğu daha az şekere ihtiyaç cuymuş. Şu an için Sonic Sweetener satışta olan bir ürün değil, yalnızca bir prototip. Ancak beslenme alışkanlıkları ve şeker tüketimi konusunda gelecekte neler yapılabileceğine ve bilimin bu konuda nasıl kullanılabileceğine ilişkin önemli şeyler söylüyor.
Künye:
Reklam Ajansı: Dentsu, Beijing
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Kazuki Tsuburaku
Yaratıcı Yönetmen: Takamori Kadoi
Sanat Yönetmeni: Atsushi Fujimaki
Reklam Yazarı: Takamori Kadoi, Si Tan
Planlama: Takamori Kadoi
Ses Yapım: LADER PRODUCTION
Ses Tasarım: Chester Beatty
Yapımcı: Ryo Harada, Shinji Takahashi, Ryuta Ohara
Teknik Danışman: Qian Wang
Ürün ve Web: Imgsrc Shanghai
Ürün Tasarım: Yuki Zetsu, Kazuya Otsuka
Teknolojist: Yaguchi Electric Corp. Dai Takahashi
Film Yapım/ Yönetmen: Taiki Soma
Görüntü Yönetmeni: Sie Ruiming
Işık: Sun Yatao
Yönetici Yapımcı: Taiki Soma, Chow Xin Yi
Görsel: YouTube