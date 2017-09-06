İCAF Şehre, Bizler de Havuz Başına, Haydi!
Yazın bitiminde şehri çizgilere boğacak olan İCAF, bu sene de bizleri henüz sonbahar gelmediğine ikna etmek istiyor ve havuz başına, ayaklarımızı uzatıp film izlemeye bizleri çağırıyor.
Geçtiğimiz sene bizleri sadece çizgi romanlarla değil, animasyonla da bir araya getiren İCAF, bu sene, yine bu şansı ıskalamıyor ve “Havuz Başı Film Gösterimleri Kuşağı"na devam ediyor.
8 - 9 - 10 Eylül tarihleri boyunca, günde 3 kez gösterilecek, Melis Balcı tarafında hazırlanan animasyon kuşağının bu yılki teması: Şehir!
Şehrin farklılıklarını gözler önüne seren, kenti bizlere anlatan onlarca çizgi bu yıl yine İCAF’ta. Festival festival gezip ilgi gören filmlerin yanı sıra zamansız filmler de yine bu sene bizlerle. Ayrıca gösterildiği her festivalde övgüler toplayan "Sore Eyes for Infinity" ve "Negative Space" gibi dört kısa animasyon Türkiye’de ilk kez İCAF’ta gösterilecek, onu da not almadan geçmemek lazım. Bireysel konulardan toplumlara, sanatçıların ellerinde çizgilerin kısalıp uzayacağı güzel animasyonlar bu sene yine İCAF’ta.
Şimdiden şezlongunuzu iyi seçin, sonra aman efendim göremiyorum demeyin.
Havuz Başı Animasyon Kuşağı'nın Facebook etkinliğine buradan erişebilirsiniz.
Seanslar : 14:00 – 15:15, 15:45 – 17:00, 17:30 – 18:45, 20:00 – 21:15
8 EYLÜL CUMA
Max Porter & Ru Kuwahata, Negative Space / 5′, Fransa
Anete Melece, Analysis Paralysis / 9′, İsviçre
Victoria Vincent, Cat City / 3′, Amerika
Chintis Lundgren, Life with Herman H. Rott / Hırvatistan, 11′ Estonya
Greg Sharp, The Future / 2′, Avustralya
Georges Schwizgebel, Jeu / 3’30”, İsviçre
Robert Loebel, The Wind / 4′, Almanya
David Dell’Edera, Balcony / 6′, Macaristan
Steffen Bang Lindholm, Less Than Human / 6’30”, Danimarka
9 EYLÜL CUMARTESİ
Elli Vuorinen, Sore Eyes For Infinity / 11’35”, Finlandiya
Çağıl Harmandar, The Stretch / 2′, Amerika
Nicolas Ménard, Wednesday With Goddard / 4’30”, İngiltere
Gökalp Gönen, Altın Vuruş / 9′, Türkiye
Marcie LaCerte, Summer of Love / 3′, Amerika
Murat Can Kurşun, Yerebatan Sarnıcı / 5′, Türkiye
Mark Baker, The Village / 15′, İngiltere
Tolga Tarhan, ”O’‘ / 3′, Türkiye
Pelin Kırca, Aysız Bir Gece / 3’30”, Türkiye
10 EYLÜL PAZAR
Alan Holly, CODA / 9′, İrlanda
Jonathan Hodgson, Nightclub / 6′, İngiltere
Matthew Walker, John & Karen / 3’30”, İngiltere
Elli Vuorinen, Sore Eyes For Infinity / 11’35”, Finlandiya
Marcie LaCerte, Summer of Love / 3′, Amerika
Asya Aizen, Ground Floor / 2′, İsrail
Max Porter & Ru Kuwahata, Negative Space / 5′, Fransa
Felix Colgrave, Double King / 10′, Avustralya
Jennifer Zheng, Tough / 5′, İngiltere
Parallel, Charles X – Can You Do It? / 3′
Görsel: İCAF