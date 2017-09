İCAF Şehre, Bizler de Havuz Başına, Haydi!

Yazın bitiminde şehri çizgilere boğacak olan İCAF, bu sene de bizleri henüz sonbahar gelmediğine ikna etmek istiyor ve havuz başına, ayaklarımızı uzatıp film izlemeye bizleri çağırıyor.

Geçtiğimiz sene bizleri sadece çizgi romanlarla değil, animasyonla da bir araya getiren İCAF, bu sene, yine bu şansı ıskalamıyor ve “Havuz Başı Film Gösterimleri Kuşağı"na devam ediyor.

8 - 9 - 10 Eylül tarihleri boyunca, günde 3 kez gösterilecek, Melis Balcı tarafında hazırlanan animasyon kuşağının bu yılki teması: Şehir!

Şehrin farklılıklarını gözler önüne seren, kenti bizlere anlatan onlarca çizgi bu yıl yine İCAF’ta. Festival festival gezip ilgi gören filmlerin yanı sıra zamansız filmler de yine bu sene bizlerle. Ayrıca gösterildiği her festivalde övgüler toplayan "Sore Eyes for Infinity" ve "Negative Space" gibi dört kısa animasyon Türkiye’de ilk kez İCAF’ta gösterilecek, onu da not almadan geçmemek lazım. Bireysel konulardan toplumlara, sanatçıların ellerinde çizgilerin kısalıp uzayacağı güzel animasyonlar bu sene yine İCAF’ta.

Şimdiden şezlongunuzu iyi seçin, sonra aman efendim göremiyorum demeyin.

Havuz Başı Animasyon Kuşağı'nın Facebook etkinliğine buradan erişebilirsiniz.

Seanslar : 14:00 – 15:15, 15:45 – 17:00, 17:30 – 18:45, 20:00 – 21:15



8 EYLÜL CUMA

Max Porter & Ru Kuwahata, Negative Space / 5′, Fransa

Anete Melece, Analysis Paralysis / 9′, İsviçre

Victoria Vincent, Cat City / 3′, Amerika

Chintis Lundgren, Life with Herman H. Rott / Hırvatistan, 11′ Estonya

Greg Sharp, The Future / 2′, Avustralya

Georges Schwizgebel, Jeu / 3’30”, İsviçre

Robert Loebel, The Wind / 4′, Almanya

David Dell’Edera, Balcony / 6′, Macaristan

Steffen Bang Lindholm, Less Than Human / 6’30”, Danimarka

9 EYLÜL CUMARTESİ

Elli Vuorinen, Sore Eyes For Infinity / 11’35”, Finlandiya

Çağıl Harmandar, The Stretch / 2′, Amerika

Nicolas Ménard, Wednesday With Goddard / 4’30”, İngiltere

Gökalp Gönen, Altın Vuruş / 9′, Türkiye

Marcie LaCerte, Summer of Love / 3′, Amerika

Murat Can Kurşun, Yerebatan Sarnıcı / 5′, Türkiye

Mark Baker, The Village / 15′, İngiltere

Tolga Tarhan, ”O’‘ / 3′, Türkiye

Pelin Kırca, Aysız Bir Gece / 3’30”, Türkiye

10 EYLÜL PAZAR

Alan Holly, CODA / 9′, İrlanda

Jonathan Hodgson, Nightclub / 6′, İngiltere

Matthew Walker, John & Karen / 3’30”, İngiltere

Elli Vuorinen, Sore Eyes For Infinity / 11’35”, Finlandiya

Marcie LaCerte, Summer of Love / 3′, Amerika

Asya Aizen, Ground Floor / 2′, İsrail

Max Porter & Ru Kuwahata, Negative Space / 5′, Fransa

Felix Colgrave, Double King / 10′, Avustralya

Jennifer Zheng, Tough / 5′, İngiltere

Parallel, Charles X – Can You Do It? / 3′

