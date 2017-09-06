​Huzur Dolu Seramik İllüstrasyonlar

Lena Guberman, Wrapped isimli projesinde illüstrasyonu seramikle buluşturuyor.

Ödüllü illüstratör Lena Guberman, farklı malzemelerle ve farklı tekniklerle kendini sınamayı seviyor. Profesyonel olarak kitap illüstrasyonları ve karakter tasarımı alanlarında üreten sanatçı, Wrapped başlıklı projesinde 2 boyutlu kağıt yüzeyin dışına taşarak seramikle kendini ifade etmeyi tercih etmiş.



5 yaşından bu yana çizim yapmaya ve sanata tutkuyla bağlı olan Lena Guberman, 2003’te Betzal’el Akademi’de (Kudüs) Görsel İletişim Bölümü’nden mezun olmuş. Şimdiye kadar 7 ayrı kitap illüstrasyonuna imza atmış. Guberman, bu çalışmaları ile Stern ödülünü ve tam 3 kez de İsrail Müzesi’nin kitap illüstrasyonu ödülünü kazanmış. Kitap illüstrasyonlarında dijital tasarım araçlarından el yapımı dikiş nakış tekniklerine uzanan pek çok kaynaktan faydalanabilecek beceriye sahip. 2011’de ise The Congress filminin -2013'te vizyona girdi- yaratıcı ekibinde karakter tasarımcısı olarak yer almış. Colin Brady ve Christopher Reeve'in Everyone's Hero adlı animasyon filminde ise ana karakteri tasarlama görevini üstlenmiş.

Görsel: Behance