Hurdadan Yapılmış Heykel Gözlükler

Cyrus Kabiru, atıklarla ve buluntu malzemelerle çocukluğunda yapmaya başladığı heykel gözlük serisine yeni çalışmalar eklemeye devam ediyor.

Cyrus Kabiru, elektronik atıkları kullanarak yarattığı heykel gözlük serisini farklı eserlerle sürdürüyor. Kendi kendini eğiten Kenyalı sanatçı, atık metaller başta olmak üzere farklı türlerde buluntu objeler kullanıyor. Atıkları Nayrobi’de kendi yaşadığı bölgeden toplayan sanatçının yarattığı gözlükler, çılgın moda koleksiyonlarından çıkmışçasına abartılı ve havalı. Sanatçı, steampunk estetiğini andıran bu fütüristik gözlükleri çocukluğundan bu yana üretiyor. C-Stunner gözlük serisine paralel ilerleyen fotoğraflar da çekiyor. Son dönemde yaratıcı yelpazesini gözlüklerin yanı sıra büyük ebatlı heykel, yerleştirme ve kolaj çalışmalarıyla da genişletmeye başlamış.

Kaburi’nin sanatını çocukluk anılarıyla okumak mümkün. Gözlük istediği halde babasının almaması sonucu kendi gözlüğünü kendisi yapmaya başlamış. Öte yandan sanatçının çalışmaları, Afrofütürizm ile de derin bağlantıları olan bir pratiğe sahip. Afrofütürizm; bilim kurgu, tarihsel kurmaca, sihirli gerçekçilik, Afrika kültürü ve sürgündeki Afrika’ya dair unsurları Batılı olmayan kozmolojilerle birleştiren, günümüz siyahi ikilemlerini eleştiren, tarihi olayları yeniden ele alan edebi ve kültürel bir estetik olarak sanatçının işlerinin alt metnine işaret ediyor.

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