Humans of New York Dizi Oldu

New York sokaklarında toplanan fotoğraflar ve röportajlarla doğan Humans of New York, dizi formatında Facebook üzerinden yayınlanmaya başladı.

2010 yılında bir blog olarak Brandon Stanton tarafından kurulan Humans of New York, yıllar içerisinde çok büyük bir kitleye ulaştı. 2014'te SXSW'te dinlediğimiz Stanton, blogunun yayılmasındaki en önemli faktörün Facebook olduğunu dile getiriyor. Keza iletişim kanallarına baktığımızda da Facebook, Humans of New York'un en etkili sosyal mecra.

Brandon Stanton, Humans of New York projesinde, New York sokaklarında dolaşıyor ve insanlarla konuşuyor. Onlarla röportaj yapıyor, hayallerini soruyor, dünyaya karşı görüşlerini soruyor. Adeta yaşamın renklerini keşfediyor. Stanton, ilk kitabını 2013 yılında Humans of New York ismiyle yayınladı. Mart 2015'te bu kitap New The New York Times en çok satanlar listesinde 31 hafta kaldı. İkinci kitap ise Ekim 2015'te Humans of New York: Stories ismiyle yayınlandı.

Humans of New York, 29 Ağustos'ta yeni bir formatta takipçilerinin karşısına çıkmaya başladı. Dizi olarak! Facebook'tan yayınlanan dizi, Humans of New York: The Series ismiyle yer alıyor. Projenin ana Facebook sayfası olan Humans of New York'un bir alt kanalı olarak konumlandırılmış. Facebook, bu kadar benimsediği bir içerik üretici için de henüz görmeye pek alışmadığımız bir arayüzle sunumunu yapıyor. Dizi yayıncılığına da girmeye başlayacağının sinyallerini de veren Facebook, videoları episode (bölüm) olarak anıyor ve bir bölümü izlerken yarım bırakırsanız kaldığınız yerden devam etme imkanı tanıyor.

Humans of New York: The Series, 4 yıllık bir çekim sürecinin ve 1200 röportajın ürünü. Her bölüm 20 dakika civarında sürüyor. İlk bölümün teması Time (Zaman) iken 2. bölümde Star (Yıldız), 3. bölümde Home (Ev) ele alınıyor. 4 saat önce yayınlanan 4. bölümün konusu ise Relationships (İlişkiler).

Okurlarına senelerdir büyük keyif veren Humans of New York, şimdi dizi formatında da farklı hikayeler anlatmaya devam ediyor. İzleyicileri ise bu hikayelere bağladığı su götürmez bir gerçek. Humans of New York: The Series'i buradan veya sayfanın altından izleyebilirsiniz.

Görsel: Humans of New York